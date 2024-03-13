Командир отделения ВСУ: "Выход на кодоны 1991 года – это не победа"

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский считает, что выход на границы 1991 года – это не победа. Украина сможет спокойно жить только тогда, когда РФ развалится на меньшие государства и больше никогда не будет угрожать своим соседям.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Для меня желаемая ситуация, даже не победа - это когда не будет России в том виде, в котором она есть. Не будет победы, если мы выйдем на границы 91-го года. Будет отсрочка следующей войны, если Россия будет в том виде, в котором она сейчас есть", - пояснил он.

Защитник Украины отметил, что победы, как в 1945 году не будет.

"Победы, как было в 1945 не будет. Я не думаю, что у нас есть желание установить свой флаг на Кремле. У многих желание, чтобы Кремля просто не было, а была поляна с мухоморами", - пояснил Дмитрий Гапчинский.

Напомним, Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины.

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