Командир откровенно рассказал о мобилизации осужденных и как они воюют

Военный рассказал, как на фронте воюют осужденные и почему у них мотивация чаще лучше, чем у обычных мобилизованных.

Почти 7 тысяч осужденных уже стали в ряды ВСУ. Еще тысяча триста колеблются, какое подразделение выбрать. Об этом ТСН сообщили в Минюсте. Закон, который позволяет прямо из колонии попасть в армию, действует с мая прошлого года. Согласно ему, идти воевать заключенные могут только добровольно. В то же время, боевые подразделения в таком спецконтингенте очень заинтересованы.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН рассказал Герой Украины, командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев. В его части бывших осужденных фактически половина. И это больше всего среди ВСУ.

"Они такие же люди, как и все. Первые условно досрочно освобожденные равны уровню мотивации тех людей, которые шли воевать в начале войны. То есть, это люди с таким очень нормальным уровнем патриотизма. Это их личные решения. То есть, осужденных никто не забирает и насильно не приводит за руку в ряды Вооруженных сил Украины", - говорит Олег Ширяев.

Чем условно-досрочно освобожденные отличаются в правах от мобилизованных?

"У них вообще нет права на отпуск. Все остальное в принципе не отличается. Они также получают заработную плату, также получают военную одежду, амуницию, лечение и так далее. У них срок службы месяц равен месяцу пребывания в исправительном учреждении. Если они ранены, то пересчитывается, как месяц за два. У нас был такой случай, когда человеку оставалось отсидеть 5 дней, как говорится, до звонка. То человек пошел в армию. И его это вообще не волнует. Он говорит, что хотел пойти в армию, хотел воевать.

Эта идея, чтобы осужденные становились в ряды Вооруженных сил Украины, она появилась с самого начала полномасштабной войны. Я был одним из инициаторов этой идеи.

Когда этот законопроект вступил в реальную силу, мы достаточно быстро получали личный состав. И суды, и прокуратура понимают шо, они действительно нужны на фронте. Давайте смотреть правде в глаза, что на данный момент те, кого отлавливают ТЦК, они достаточно немотивированы для того, чтобы служить в армии", - говорит Олег Ширяев.

Олег Ширяев.

Были ли случаи СЗЧ среди условно-досрочно освобожденных?

"У меня в 225-м отдельном штурмовом батальоне самое большое количество осужденных по Вооруженным силам Украины. То есть, у нас самый большой штат этого специального контингента. Мы умеем с ним работать. У нас есть случаи, но они не массовые.

Реально кто-то там может сломаться психологически. Кто-то может там имел намерения изначально воспользоваться этой возможностью получить свободу для того, чтобы потом сбежать. Конечно, такие случаи есть. Но совместно с военной службой правопорядка мы эти случаи пресекаем, отслеживаем, возвращаем обратно в ряды Вооруженных Сил Украины", - говорит Олег Ширяев.

Кому среди осужденных отказываете в контракте?

"С начала отбора специального контингента. Мы прибегали к тому, чтобы не принимать на службу тех, кто в своей жизни руководствуется преступными традициями. Они не могут быть управляемы априори, поэтому таких кандидатов мы не отбираем.

Конечно отказываем, если есть определенные недостатки, определенные болезни и решение военно-больничной комиссии. Есть попытки побега, то есть, склонные к бегству. Таким мы отказываем. Также при отборе специального контингента, конечно, мы общаемся с руководством пенитенциарной системы. И учитывая их оперативную информацию, оперативный опыт, от этого мы отталкиваемся", - говорит Олег Ширяев.

Какие должности могут занимать условно-досрочно освобожденные?

"Что касается должностей для специального контингента. То говоря словами нашего президента, неважно, что человек делал до 2022 года. Важно, что он делает сейчас для Украины в целом. Поэтому я специальному контингенту говорю и в своей компетенции то, что я могу сделать, обещаю, если они будут стойко и стойко удерживать позиции, принимать участие в штурмовых действиях, мужественно проявлять героизм и так далее, я сделаю все для того, чтобы они продвигались дальше по службе. Среди них есть ребята, которые получали там воинские звания младшего сержанта, среди них есть ребята, которые получали государственные награды. Среди них есть ребята, которые получали ведомственные награды. Там есть мужественные реально героические ребята.

Набирая специальный контингент, мы говорим, что ничего хорошего вас не ожидает. Но если вы реально поймете: да, сложно, но я принял военную присягу украинскому народу, и там звучат такие слова, что я присягаю никогда не предать украинский народ, это значит, что вы должны быть готовы пожертвовать самое ценное, то есть, свою жизнь", - говорит Олег Ширяев.

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