Командир рассказал, кто может быть хорошим воином на фронте

Военный считает, что люди на фронте должны быть эффективными.

Капитан ВСУ, командир минометной батареи Мирослав Борисенко отметил, что в армии сейчас действительно не хватает людей.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью кореспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что в ВСУ действительно не хватает людей, он добавил, что только сейчас большинство командиров начали беспокоиться о качественной подготовке своего личного состава.

"Если вы не беспокоитесь о качественном составе, что люди, которые умеют что-то делать, были там, где они нужны - вы теряете всех людей. Вы теряете возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны и бригады не могут дальше функционировать, хотя на покере остаются боеспособными", - сказал он.

Мирослав Борисенко также описал, какой солдат нужен ему.

"Мне нужен мужчина 30-35 лет, можно до 40. Мужчина, который сформировался в гражданской жизни, у которого есть дом, жена, дети, своя работа. Который чего-то уже достиг и который в определенное время своего взросления сказал - я беру ответственность за свою жизнь, за свою семью на себя. Мне нужен такой мужчина, парень, который готов делать свою работу", - сказал он.

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.

Напомним, "азовец" рассказал, что россияне им говорили о теракте в Оленовке.

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