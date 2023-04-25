Командир разрушенной "Мрии" собрал для военных на 4 "птички": врагу отомстят за самолет

Донаты собирал со всего мира от 10 гривен и до миллиона.

Собирали на один беспилотник, а собрали на четыре. Командир знаменитой "Мрии" Дмитрий Антонов 8 месяцев назад объявил сбор на беспилотный летательный аппарат "Лелека" для военных. Неравнодушные отозвались и задонатили. К сбору средств присоединился также фонд "Вернись живым". Аппараты передали 43 бригаде, через несколько дней "Лелеки" уже будут проводить разведку на Донбассе, говорится в ТСН.

По авиационной терминологии четыре забавные самолетики – полноценное авиазвено. В основном военные эти беспилотники используют для аэроразведки. “Без таких глаз мы не сможем врага проклятого победить. Лучшим способом и эти "Лелека", эти птички внесут очень важный вклад во все это. Мы сделаем гораздо больше с помощью этих самолетов, уничтожим больше врага, потому что больше рассказываем его, благодарим всех тех, кто откликнулся”, — говорят военные.

Новые птички достались знаменитой 43 артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясило. На вооружении этих ребят сверхмощные "Пионы" – 203 миллиметровые артиллерийские системы. С помощью беспилотников военные будут определять позиции вражеской артиллерии, куда отправлять свои снаряды.

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Сбор средств на "Лелеки" Дмитрий Антонов начал еще в прошлом году. Деньги жертвовали со всего мира. Присоединилось почти 3 тысячи человек – кто-то дал десятку, а кто-то и миллион. "Один человек, это врач из Анголы, он донатил 30 раз, он задонатил 1 миллион гривен. Украинец, он работает по контракту”, – рассказывает Дмитрий.

Лозунг 43 бригады "Сражаться, а не сокрушаться". С такими разведчиками бить врага действительно будет легче, говорят ее бойцы и благодарят всех, кто скинулся им на "Лелеки".

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