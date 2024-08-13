Командир роты рассказал, как россияне быстро учатся на примерах ВСУ

Виктор Баранов отметил, что оккупанты поражают не качеством, а количеством.

Российские войска быстро учатся и эволюционируют на примерах работы ВСУ. В частности это касается использования новейших технологий.

Об этом командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов на позывной "Кэп" сообщил в эфире 1+1.

Баранов рассказал, что российские войска быстро эволюционируют на фронте.

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"Они очень быстро эволюционируют, к сожалению. Я думаю, что они учатся как раз благодаря нашим этим технологиям. Потому что сбросы (взрывчатки из дронов – ред.), насколько я понимаю, начались сначала у нас. И все у них производится в разы быстрее. Возможно, не качественнее, но количеством они поражают", – рассказал командир роты.

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