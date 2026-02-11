ТСН в социальных сетях

Командир ВСУ назвал причины СЗЧ и откровенно рассказал, как убегают мобилизованные

Военный откровенно рассказал причины, почему мобилизованные в Украине самовольно покидают воинскую часть.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Каспер"

"Каспер" / © ТСН

Командир 3 штурмового батальона, 1 штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло с псевдонимом «Каспер» считает, что основная причины СЗЧ - это страх.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

«У людей есть стереотип. Когда люди приходят, они думают, что он приходит в подразделение, полк, что он будет штурмовиком и все», — говорит «Каспер».

Военный отметил, что больных мобилизованных он сразу отправляет на лечение. «Каспер» добавил, что основная причина СЗЧ — это страх.

«Основная причина СЗЧ — это страх. Когда человек приходит — он думает, что его сразу убьют. Вот они побыли, послушать, сгруппировались по несколько и ушли», — говорит он.

Военный рассказал, что дезертиры убегают когда едут получать форму, с учений, с пробежки.

«Оставляют телефоны, все. Кого-то забирает жена на машине. У нас был такой случай — приезжает жена, он убегает и все», — отмечает «Каспер».

