Командиров обороны "Азовстали" вернули домой: что известно о защитниках Мариуполя

О возвращении в Украину командиров защитников "Азовстали" стало известно 8 июля 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается в Украину вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

ТСН.ua собрал факты из биографий офицеров, руководивших обороной Мариуполя, их плен и возвращение в Украину.

Как "азовцы" попали в плен РФ

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. Самым ожесточенным местом борьбы стал металлургический комбинат "Азовсталь". Предприятие строилось во время Холодной войны и имело разветвленную систему бункеров, но даже такие укрепления не давали гарантии сохранения жизни. 16 мая 2022 года украинские власти официально заявили – гарнизон "Мариуполь" получил приказ сохранить жизнь и здоровье личного состава и прекратить оборону Мариуполя. Тогда подчеркивали – бойцы в полном объеме выполнили задание. Фактически, для защитников это означало выход в плен под гарантии международных организаций.

Первыми из бункеров предприятия вывезли раненых. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламарь последними покинули территорию "Азовстали", которая была последним пунктом сопротивления.

Обмен защитников Мариуполя Виктора Медведчука

Обмен защитников Мариуполя. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Украина и Россия 21 сентября 2022 провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

В частности, среди освобожденных были командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко. Одним из условий обмена было то, что пятеро офицеров, руководивших обороной Мариуполя, отправляются в Турцию, где будут находиться до завершения войны под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Тогда эту информацию подтвердил президент Зеленский.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что Служба безопасности перед обменом Виктора Медведчука полностью зафиксировала его вину в государственной измене и получила от него много ценной информации.

Денис Прокопенко "Редис"

Денис Прокопенко "Редис". Фото: из открытых источников.

Денис Прокопенко в "Азове" с 2014 года принимал участие в АТО/ООС. Прошел путь от командира взвода, роты, а потом и батальона. Был назначен командиром "Азова" в сентябре 2017 года.

Прокопенко запомнился тем, что на День Независимости 2019 во время вручения ордена Богдана Хмельницкого III степени не выполнил военное поздравление президента Владимира Зеленского. Затем в "Азове" объяснили, что по уставу ВСУ честь отдают только военным, а не гражданским.

В марте 2022 года Денис получил звание Героя Украины. Прокопенко попал в плен после выхода с завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. Приказ прекратить оборонные действия и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих получил от высшего руководства на 86-й день блокады города. Был освобожден из плена 21 сентября 2022 вместе с другими 214 военными.

Святослав Паламарь "Калина"

Святослав Паламарь "Калина. Скриншот с видео.

Святослав Паламарь – заместитель командира полка "Азов" Он с первых дней полномасштабного вторжения принимал участие в обороне Мариуполя. Вместе с собратьями из полка был осажден на "Азовстали", а затем попал в плен.

Сергей Волынский "Волина"

Сергей Волынский "Волина". / Фото: Фото из открытых источников

Под командованием Сергея Волынского бригада "морпехов" в Мариуполе успешно соединилась с полком "Азов" и продолжила оборону города. Сергей – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты.

20 апреля 2022 года "Волина" обратился с заявлением к мировым лидерам деблокировать Мариуполь. Он писал письмо Папе Римскому с просьбой вывезти гражданских и обращался к Илону Маску. "Кажется, что я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы — военные — боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!..", — писал он в Facebook.

Имеет награду "За участие в антитеррористической операции", медаль "За военную службу Украины", орден "За мужество" ІІІ степени и орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Олег Хоменко "Апис"

Олег Хоменко "Апис".

Олег Хоменко во время полномасштабного вторжения России был командиром комендантской роты. Непосредственно командовал обороной "Азовстали".

Денис Шлега

Денис Шлег. Фото: из откровенных источников.

Денис Шлега, полковник и командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины. Участвовал в АТО/ООС. Служил в разных частях, в частности, возглавлял 4-й полк Национальной гвардии Украины. В 2021 году возглавил Мариупольскую 12-ю бригаду Нацгвардии.

Исторические кадры: Зеленский показал командиров "Азова"

Читайте также: