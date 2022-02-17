Командующий ООС о ситуации на Донбассе: "Напряженная, но контролируемая украинскими военными"

Командующий ООС о ситуации на Донбассе: "Напряженная, но контролируемая украинскими военными"

По словам командующего, к вечеру интенсивность обстрелов оккупантов уменьшилась.

По состоянию на вечер 17 февраля ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил – напряженная, но полностью контролируемая.

Об этом сказал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк в общественно-политическом шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Ситуация в зоне проведения ООС остается напряженной в течение всего дня, но она контролируема. Обстрел Станицы Луганской был утром и последние 40 минут также был обстрел, во время которого повреждены два гражданских дома и поврежден газопровод. Сейчас пожар локализован ", — отметил он.

Он добавил, что обстрелы пророссийскими боевиками продолжаются на Донбассе, но с меньшей интенсивностью, чем были утром и в обед. По его словам, за целый день незаконные вооруженные формирования РФ совершили 50 обстрелов. Из них – 41 из запрещенного оружия: пушек и минометов.

Напомним, как стало известно журналисту ТСН Андрею Цаплиенко, в Станице Луганской в четверг, 17 февраля, российские боевики из тяжелого вооружения попали в жилой дом по улице Магистральной, 8. Поэтому в помещении вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал.

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