Командующий ССО рассказал, что имеет с десяток позывных: "Для Рэдиса я тогда так представился"

Командующий Сил специальных операций (ССО), генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко рассказал, что имеет минимум десять позывных. Во время воздушной операции на "Азовсталь" в разговоре с Денисом "Рэдисом" Прокопенко он использовал один из них – "Лес".

Об этом Хоренко рассказал в интервью ТСН.

"Я выполнял разного рода задачи, общался со многими. И когда мне дали трубку в одном из кабинетов, я тоже задумался, как оно будет в будущем. Разумеется, были быстрые решения. Да, для Рэдиса я тогда так представился. Потому что на каждую операцию для того чтобы нельзя было идентифицировать людей, группу людей, работающее подразделение назывался разными позывными. И в то время я также понимал, что разная может быть ситуация, по-разному она может закончиться. Всех людей будут со временем допрашивать, узнавать кто же все-таки, где, как работал. В то время мы назвались или отозвались так. И я считаю, что оно сработало. И это не то, что мы не хотели раскрываться, это профессиональные привычки", – рассказал Хоренко.

По словам командующего ССО, у него есть несколько позывных. Военные, знающие его лично, могут назвать с десяток. Хоренко объяснил: они необходимы для того, чтобы улучшить работу.

"Ведь все понимают, что такое конспирация. Все методы, способы достаточно известны. Основная тайна: кто проводит операцию, где проводит и в какое время. А все остальное, в принципе, понятно", – рассказал командующий ССО.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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