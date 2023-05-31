"Комбат взорвал авто гранатой": подробности громкого скандала с машиной военных на фронте

ТСН.ua разыскал комбата Андрея Селехмана, в адрес которого раздаются обвинения, и узнал его позицию.

Стали известны новые подробности громкого скандала, в котором фигурируют военные и якобы взорванный комбатом автомобиль, средства на который собирали волонтеры.

Напомним, первым об этом инциденте сообщил в соцсети военный Виталий Карвацкий. Он опубликовал сообщение, где рассказал следующее:

"Пока вы там всей страной сбрасываетесь на тачки для армии, мой *бан*тый поплавленный комбат их подрывает гранатами, потому что на*уй ездить ребятам", — подписал он свой пост.

Скандал в 125-й бригаде ТРО: комбат взорвал гранатой авто военных, полученное от волонтеров

Журналист ТСН.ua разыскал этого военного и пообщался с ним.

Виталий подчеркивает, что хоть он и не был свидетелем происшествия, но получил информацию непосредственно от побратимов, поэтому ситуация нуждается в огласке.

"Среди военнослужащих было распространено это видео с комментариями свидетелей, которые там были. Я решил, что ситуация нуждается в огласке, потому что это не первое неадекватное действие руководства батальона. Эта ситуация отличается тем, что частично снята на видео. Я распространил это видео, "Рассказывает ТСН.ua Карвацкий. — Вечером меня вызвали к комбату на частный разговор. Там были представители управления батальона и свидетели событий. Еще до того, как видео получило огласку, участники отказались от версии, что это командир батальона взорвал машину гранатой. Если сначала была версия, что это было следствием попадания обломка, затем перекрутилось на то, что это замкнула проводка. Но ни в одной официальной версии не фигурирует использование ручных гранат и использование их комбатом. В частном разговоре, до того, как видео получило огласку, угрожали ребятам и мне уголовными делами. Если я не удалю видео и не запишу видео с извинением. На следующее утро прибыли представители разных органов, проводились беседы".

К этому Виталий добавляет: "В частном разговоре (со свидетелями – ред.) я объяснял ребятам, что им нечего бояться, потому что событие получило резонанс. Люди, с которыми пришлось много пройти, отказываются говорить правду и прямо это говорят".

По словам Карвацкого, о подрыве автомобиля гранатой он узнал не только с видео, но и с помощью голосового сообщения от одного из бойцов.

"Все эти материалы были переданы следователям. Я имел разговор с бригадным генералом, с представителями военной службы правопорядка. Я в деле являюсь свидетелем. То есть о том, что автомобиль взорвал командир, мне стало известно из видео, из голосового сообщения и из частных разговоров с теми военнослужащими, которые являлись свидетелями тех событий", — резюмирует военнослужащий.

Кроме этого, Виталий говорит о следующем: "Из-за общественного резонанса на меня давление пока не оказывается. Мне вернули телефон, я, как это должно быть, отстранен от любых работ в своем подразделении".

При этом Карвацкий заявил, что на него якобы "вешают" следующее: "Распространение лживой информации, клевета на командира и распространение информации о подразделении. Для меня важно, чтобы совершивший преступление человек ответил за свои действия и понес наказание".

Дело военнослужащего взял на контроль адвокат Маси Найем – он не исключает, что военнослужащему может понадобиться юридическая помощь в случае нарушения его прав.

Возможная причина уничтожения автомобиля

По словам военного, автомобиль был приобретен благодаря средствам, собранным волонтерами. Машина использовалась военнослужащими для того, чтобы доставлять людей на позиции, для поездок на линию разграничения и текущих поездок.

"Почему он так поступил (якобы взорвал – ред.)? Во-первых: согласно внутренним распоряжениям, военнослужащим запрещен выезд за пределы населенного пункта нашей дислокации без согласования командира подразделения. Основная причина в том, что военнослужащие роты огневой поддержки несанкционированно выехали за пределы дислокации подразделения. Согласно видео, они выехали за бензином для генератора".

Позиция комбата

ТСН.ua разыскал комбата Андрея Селехмана, в адрес которого раздаются обвинения.

Он ответил нам коротко, объясняя это тем, что сейчас идет проверка.

"Сейчас я продолжаю выполнять задачи в районе боевых действий. Я охотно отвечу на все Ваши вопросы после завершения проверки по вышеуказанной ситуации. Пока идет проверка – комментировать не могу, потому что, чтобы я не сказал, это будет раздуваться как недостоверная информация. Когда служебная проверку закончат, я отвечу, если руководство будет не против", – ответил нам Андрей Селехман.

Но, резюмируя, добавил: "Если человек не присутствовал при произошедшем, как можно кого-то обвинять? Это мое субъективное мнение".

Ранее ТСН.ua разбирался в скандальной истории, всколыхнувшей Сеть. Якобы комбат 215-го батальона 125-й бригады ТРО поджег авто военных за то, что бойцы его не послушались.

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