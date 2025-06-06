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- Эксклюзив ТСН
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Комбинированная атака РФ по Киеву: погибли трое спасателей, 10 пострадали — что о них известно
Тяжелые ранения получили сотрудники пресс-службы ГСЧС.
В Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя. Трагедия произошла в Соломенском районе столицы.
Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Украины, во время ликвидации последствий воздушной атаки в Соломенском районе произошла повторная атака «Шахедов».
«Спасатели работали по ликвидации последствий воздушной атаки россиян на объекте гражданской инфраструктуры в Соломенском районе. При выполнении работ произошел повторный обстрел. Пострадали 13 спасателей. Трое из них погибли», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС Украины.
Среди пострадавших — спикер ГСЧС Павел Петров и сотрудница прессслужбы Киева Инна Жельчик.
«Павел сейчас на операции. Его разбит телефон и фотоаппарат сейчас у меня, такой вот грустный День журналиста. В самом тяжелом состоянии два человека — Инна Жельчик и водитель прессслужбы», — рассказала ТСН.ua Светлана Водолага, руководитель пресс-службы ГСЧС Украины.
Водолага добавляет, что в Тернополе во время ликвидации последствий вражеской атаки пострадали еще пять спасателей. То есть в ночь на 6 июня 18 спасателей пострадали в результате атаки россиян.
Напомним, ранее мы обнародовали фото пострадавшей в результате обстрела киевской многоэтажки.