Спасатель ГСЧС / © Associated Press

Реклама

В Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя. Трагедия произошла в Соломенском районе столицы.

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Украины, во время ликвидации последствий воздушной атаки в Соломенском районе произошла повторная атака «Шахедов».

«Спасатели работали по ликвидации последствий воздушной атаки россиян на объекте гражданской инфраструктуры в Соломенском районе. При выполнении работ произошел повторный обстрел. Пострадали 13 спасателей. Трое из них погибли», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Среди пострадавших — спикер ГСЧС Павел Петров и сотрудница прессслужбы Киева Инна Жельчик.

«Павел сейчас на операции. Его разбит телефон и фотоаппарат сейчас у меня, такой вот грустный День журналиста. В самом тяжелом состоянии два человека — Инна Жельчик и водитель прессслужбы», — рассказала ТСН.ua Светлана Водолага, руководитель пресс-службы ГСЧС Украины.

Водолага добавляет, что в Тернополе во время ликвидации последствий вражеской атаки пострадали еще пять спасателей. То есть в ночь на 6 июня 18 спасателей пострадали в результате атаки россиян.

Напомним, ранее мы обнародовали фото пострадавшей в результате обстрела киевской многоэтажки.

Реклама