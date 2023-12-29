Комендант Киевской области объяснил появление новых блокпостов

По словам Руслана Олейника, в области с 28 декабря по 6 января будут проходить контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности.

На Киевщине будут проводиться контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности. Они будут проведены по поручению начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, согласованных с военным командованием.

Цель этих мероприятий – выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник.

"Также предусмотрено выполнение задач по проверке, досмотру имущества и транспортных средств на блокпостах. Именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия", — пояснил он.

По словам Олейника, контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности будут проходить на Киевщине с 28 декабря по 6 января.

Отвечая на вопрос, правда ли то, что в это время будут искать тех, кто уклоняется от мобилизации, комендант Киевской области отметил, что поисковые действия и фильтрационные мероприятия направлены на всех людей, нарушающих закон.

"Мероприятия касаются не только жителей Киева и Киевской области. Сейчас эти регионы являются транзитной зоной, через которую передвигаются жители со всех уголков Украины. Поэтому в рамках фильтрационных мероприятий мы отрабатываем оперативную информацию, проводим совместные мероприятия с Национальной полицией Украины, СБУ. В этих мероприятиях нет какого-то узкого эффекта, который мы хотим получить – это комплекс задач по вопросам безопасности", — подытожил Руслан Олейник.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, будет ли полиция раздавать повестки в ТЦК.

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