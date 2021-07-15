Комендантский час для несовершеннолетних в Сумах: чем вызвано такое решение и как его восприняли горожане

Комендантский час для несовершеннолетних в Сумах: чем вызвано такое решение и как его восприняли горожане

В городе реагируют на это сдержанно.

После десяти — дети дома. Или же за руку с родителями. В Сумах для несовершеннолетних ввели комендантский час. С сегодняшнего дня с с 22 ночи до 6 утра детям до 16 лет запрещено находиться на улицах, в общественных местах, развлекательных и торговых заведениях без сопровождения взрослых.

О подробностях такого нововведения — 15 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Если вашему ребенку нет 16 — ему нельзя одному в рестораны, кафе или клубы в вечернее время. Там его может ждать опасность. Так считают сумские депутаты. С сегодняшнего дня в развлекательных заведениях начнутся рейды — полиция и чиновники будут наведываться туда без предупреждений.

"Это не будет выглядеть как карательные акции, где мы будем отлавливать детей и привлекать родителей к ответственности. В каждом случае будем индивидуально рассматривать эти моменты и предупреждать как правило родителей", — говорит старший инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции Сумщины Александр Галицкий.

"Мы будем тщательно следить за возрастом наших посетителей и, если у нас возникнут сомнения, конечно мы не будем вызывать полицию, но мы их не будем обслуживать", — уверяет управляющая заведением Светлана Ревун.

Итак, отныне в Сумах после 22 часов дети должны ходить в общественных местах или с родителями, или же — со свидетельством о рождении, которое подтвердит, что ребенку уже есть 16 и, как ни странно, в городе реагируют на это сдержанно:

считаю, что это правильно — потому что дети должны быть дома в такое время;

очень много продается алкоголя, дети там присутствуют, это все наблюдают и это не очень хорошо:

мне все равно, мы не гуляем так поздно до 22, сейчас у многих экзамены в колледже:

это очень неудобно, если хочется выйти в магазин и остановит где полиция — это очень некомфортно, неудобно.

В горсовете уточняют — это решение депутаты приняли еще 11 лет назад, а теперь только обновили. И никаких нарушений прав человека или детей здесь нет — подтвердили юристы — потому что гулять в ночное время несовершеннолетним без взрослых запрещает и закон Украины о защите детей. Ну а если детей все же застанут ночью в клубах или ресторанах — штрафовать будут заведения — до 1700 гривен. И родителей на такую же сумму.

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