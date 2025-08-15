Комендантский час в Украине: как будут наказывать за нарушения и кого могут отвезти в ТЦК

Нарушителей комендантского часа планируют задерживать / © ТСН

В Украине планируют ввести ответственность за нарушение комендантского часа. Не исключено, что это может быть введение штрафов, но их размеры публично пока не озвучивались. Не исключается, что полицию наделят полномочиями задерживать нарушителей.

Как проинформировал в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, одобрен соответствующий законопроект, а также предполагается установить ответственность за нарушение комендантского часа.

«Предполагается предоставить право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей», — уточнил он.

Для чего нужен комендантский час

Общеизвестно, что комендантский час был введен в Украине сразу после полномасштабного вторжения России. Как уточнил в комментарии для ТСН.ua военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, в первые дни после вторжения это ограничение ввели, потому как появлялась информация о возможном передвижении российских ДРГ.

«Украинским силовикам проще было работать на пустых улицах. Кроме того, комендантский час вводился и для того, чтобы незаметно для посторонних глаз перемещать грузы, западную технику. По идее, комендантский час нужен и сейчас», — говорит Ступак.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что, возможно, сейчас стоит пересмотреть целесообразность продолжения комендантского часа в отдельных регионах.

«Я считаю, что сейчас нужно в определенной степени дифференцировать регионы, где вводится это ограничение. Совершенно очевидно, что комендантский час нужен в приграничных и прифронтовых регионах. Это позволяет обеспечивать меры по антитеррору и контрдиверсионной деятельности», — говорит Селезнев.

Вместе с тем адвокат и бывший следователь Роман Симутин в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что в случае принятия закона без спорных моментов не обойдется. К примеру, если в те ночи, когда не будет воздушных тревог, а человек будет находиться в запрещенное время на улице, то, конечно, это будет нарушением. Но при этом остается открытым вопрос о том, сколько времени будет позволено находиться на улице после отбоя воздушной тревоги, когда человек следует, например, домой из укрытия. Симутин не исключает, что мужчины-нарушители будут доставляться полицией в ТЦК.

Область, где нет комендантского часа

В начале полномасштабного вторжения властями Закарпатской области было принято решение не вводить комендантский час на территории этого региона.

«У нас можно без проблем вызвать такси поздним вечером, работают кафе и рестораны. Недавно я была приглашена на свадьбу к друзьям, гуляли до часу ночи. Но администрация ресторана предупредила, что после часа — финиш. Гости без проблем вызвали такси и уехали по домам. Когда нахожусь где-то в другой области, то, конечно, разница ощущается. К примеру, в Киеве максимум в 23.00 нужно вызвать такси, чтобы гарантированно доехать к точке назначения. У нас все по-другому, как другое измерение», — рассказала нам жительница Ужгорода Екатерина Харитоненко.

В областной военной администрации в комментарии для ТСН подтвердили, что и раньше, и по состоянию на данный момент в Закарпатской области нет комендантского часа согласно решению властей. Чиновники в начале полномасштабного вторжения мотивировали свое решение тем, что стоит попробовать пожить без комендантского часа. Мол, если этот эксперимент зарекомендует себя хорошо, то ограничения введут позже, в случае необходимости.

«Потом введение комендантского часа затягивалось. Учитывалось, что через Закарпатье за границу направлялось много украинцев — мы между тремя границами, было решение о предоставлении бизнесу попытки работать по крайней мере без этого ограничения. Мы общались с правоохранителями, все это согласовывали», — рассказали нам в ОВА.

Зарабатывают на комендантском часе

С 2022 года в Украине были те, кому комендатский час помогал зарабатывать. К примеру, как рассказывал в комментарии для ТСН.ua один из военнослужащих, в апреле этого года у него так сложились обстоятельства, что он приехал в столицу в 2.30 ночи. По его словам, на центральном железнодорожном вокзале к нему подбежали таксисты и предложили свои услуги. Он спросил, какой будет стоимость поездки на Борщаговку (около 11 км), на что ему ответили — цена составит 5 тыс. грн. Военный дождался утра и доехал домой за 8 гривен на трамвае.

По состоянию на сейчас на интернет-площадках есть ряд объявлений, авторы которых предлагают ночные поездки по Днепру и Харькову, ночной отдых в одной из одесских саун.

Ранее сообщалось о том, что в одном из регионов Украины могут сократить комендантский час.