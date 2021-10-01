Комфорт для владельцев, визуальный мусор для прохожих: как побороть балконный хаос в Киеве

Комфорт для владельцев, визуальный мусор для прохожих: как побороть балконный хаос в Киеве

Когда речь идет о расширении собственного жилья, фантазии украинцев — нет предела.

В Киеве "язв" на внешнем виде ежегодно становится все больше. Незаконные балконы и пристройки: для владельцев жилья — комфорт, для прохожих — визуальный мусор. Нередко им заделывают фасады даже исторических зданий.

О том, можно ли побороть балконный хаос, и как выглядели бы города — без самостроев — 1 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Когда речь идет о расширении собственного жилья, фантазии украинцев — нет предела. И обычные пластиковые балконы — уже серая банальность. Временами пристройки приобретают такие странные формы и размеры, что не заметить их — невозможно.

Любая лепнина или столетний возраст здания отходят на второй план, когда хочется дополнительных метров. Исторические дома тоже нередко апдейтят вандальными надстройками.

Эта проблема присуща большинству украинских городов. Местные власти порой сносят незаконные пристройки, но это бывает крайне редко.

К примеру, в Днепре за последний год демонтировали 12 таких халабуд. Капля в море, но коммунальщики могут сносить только то, что возведено без документов, а большинство пристроек владельцы — успевают легализовать.

Для сравнения: в Германии, чтобы застеклить балкон, нужно собирать кучу разрешений. О более серьезных перестройках даже речи нет. В нашей стране похожие примеры возможны только в новых ЖК при условии строгого контроля застройщика. А те районы города, которые уже искажены хаотичными пристройками, скорее всего — такими останутся навсегда, говорят эксперты.

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