"Комиссар из Карпат": как скандальный военком-богач внезапно стал голодранцем

Речь идет о военном из Ровно Сергея Луцюка.
"Тихоня" оказался тираном и взяточником. В Украине резонансное задержание военкома Сергея Луцюка обогатило государство.
Подробнее об истории комиссара из Карпат и почему его так нарекли, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.
Из миллионера в нищие
Наворовал на десятки миллионов, а сжегся после вероятного избиения подчиненного. Вот такая история у ровенского военкома Сергея Луцюка — недавно миллионера, а теперь голодранца, который еще и за решетку сядет.
Что нашли во время обысков?
Уходили работники ДБР задерживать военкома за избиение подчиненного, а зажгли целый "сундук пандоры". Потому что дома у Лысюка нашли еще кое-что интересное.
А вот как выглядит этот самый "герой". Кроме этого военком "забыл" задекларировать состояние на пару десятков миллионов гривен.
Все деньги – в государство!
Все это конфисковали, а на днях передали в собственность государства. Это коротко о том, чего не нужно быть взяточником. Сегодня у тебя есть все, а завтра… Ну а теперь расскажем, что известно об одном из самых богатых военкомов (ну в прошлом богатых).
Что известно о военном?
Сергей Луцюк вступил на должность на Ровенщине осенью прошлого года, был вообще малоизвестным в целом человеком, говорят, избегал публичных мероприятий. До этого более десяти лет строил свою карьеру в районных военкоматах в Прикарпатье. Вот поэтому его шутливо называли комиссаром Карпат. В 2018 году Луцюк сумел попасть в список счастливчиков, которые получили двухкомнатные квартиры в Ивано-Франковске от союза местных застройщиков.
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О его заслугах в документах на жилье говорится мало. Только упоминается, что был в зоне АТО в 2014 году. Уже в разгар войны его перевели на работу в Ровно. А славу он снискал летом этого года, да такую, что не каждому хотелось бы. Ибо то же видео с избиением попало в сеть и в Государственное бюро расследований.
Тогда следователи заявили, что на видео водитель одной из воинских частей Ровенского района, который хотел доложить о нарушениях в работе областного и районного комиссаров. Однако комиссары узнали о таких намерениях подчиненного и решили запугать военного. Они устроили импровизированный допрос: Сергей Луцюк орудовал битой, а районный комиссар Виталий Козачук снимал процесс на видео.
Комиссары также заставляли водителя становиться на колени и вымаливать извинения за то, что он хотел на них доложить.
Всего Луцюку теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Вместе с ним задержан и еще один из чиновников, ему тогда тоже объявили подозрение в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в больших размерах. Ему тоже немало угрожает. Сидеть будет лет 10, имущество тоже конфискуют.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандальный военком внезапно стал голодранцем! СМОТРИТЬ ДО КОНЦА!
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