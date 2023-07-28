"Непонятная" комиссия в "Дії": берут ли ее за донаты на "Армию дронов" и United24

В социальных сетях раскритиковали перерасчет благотворительных средств на "Армию дронов" и United24. Пользователи удивляются, что средства украинцев попадают не напрямую к получателям, а на счет ФК "Єдиний простір". Мол, финансовая компания берет комиссию по всем платежам через "Дію" и зарабатывает на этом миллионы во время войны.

Почему не государственный банк?

О том, что благотворительные взносы на дроны переводятся на счета финансовой компании, написал журналист Влад Сидоренко на своей странице в социальной сети.

"Помните, месяц назад я рассказал о том, как финансовая компания "Єдиний простір", имеющая отношение к он-лайн казино, берет комиссию по всем платежам через "Дію", зарабатывая на ровном месте миллионы каждый день? Так вот смотрите. Захожу вчера в "Дію". Открываю проект "Армия дронов" от Минцифры и United24. Выбираю "задонатить" и что я вижу? Что доначу я на счет финки "Єдиний простір". А потом смотрю таких людей, как я, задонатили на 600 млн гривен. Не на United24, не на "Армия дронов", а на (!) финкомпанию!", — пишет Влад Сидоренко.

Он удивляется, как финансовая компания переводила эти миллионы гривен по своим счетам. А еще добавляет, что посетил офис ФК, но там нашел только бухгалтера, отправившего его к руководству.

Другие пользователи интересуются, почему финансовая компания занимается вопросами благотворительности, а не государственный банк.

Пытаемся задонатить

Сайт ТСН.ua решил разобраться, действительно ли это так, а заодно задонатить на дроны, чтобы все проверить на себе.

Донаты на дроны через "Дію"

Когда вы переводите средства через карту, пользователю сообщается, что транзакция обрабатывается платежной компанией ООО ФК "Єдиний простір". И вам предлагают нажать кнопку "оплатить", если вы согласны с условиями.

Также здесь кратко информируют пользователей "Дії", что ООО ФК "Єдиний простір" — это финансовая компания, которая имеет соответствующие лицензии и обеспечивает проведение онлайн-платежей. Для защиты платежей используется трехступенчатая система защиты и надежные антифрод-технологии.

Сообщают, что деньги будут идти на финансовую компанию

Кстати, некоторые пользователи говорят, что поддержка "Дії" отказывается сообщить информацию о том, на какие счета зачисляются деньги и рекомендует обратиться за консультацией к United24.

Рекомендуют обратиться за консультацией к United24

Хотя следует отметить, что после выбранной для перевода суммы в приложении указывается, что комиссия отсутствует.

Сообщают, что комиссия не берется

Что говорят в министерстве

В Министерстве цифровой трансформации сайт ТСН.ua заверили, что "Дія" не является платежной системой и не может прорабатывать платежи самостоятельно.

"Благотворительные платежи для United24 и "Армии дронов" в "Дії" проводятся без комиссии финансовой компанией "Єдиний простір" и сразу направляются на единый счет Вооруженных сил Украины в НБУ. Ведь "Дія" не является платежной системой и не может прорабатывать платежи самостоятельно", – объясняет Александр Прохорович, руководитель службы поддержки "Дії".

Кстати, после отправки средств, на мобильный приходит сообщение об успешном зачислении средств на счет Национального банка Украины.

Уведомления, что деньги засчитаны

"Дія" не является участником финансового рынка, не имеет собственной платежной системы и не может выполнять платежные операции согласно законодательству. Для проведения онлайн-платежей нужна финансовая компания. Когда человек заходит в "Дію", и хочет внести благотворительный вклад на United24 или на "Армию дронов", например, 100 гривен, то финансовая компания "Єдиний простір" выступает посредником, выполняющим этот процесс. Она не принимает комиссию за благотворительные платежи. И ваши 100 гривен придут на счет ВСУ в Национальном банке Украины. Финансовая компания ничего за это не получает. Комиссию она берет только за оплату штрафов за нарушение ПДД или других платежей через "Дію", — пояснил сайту ТСН.ua Александр Прохорович.

Он добавляет, что финансовая компания является третьей стороной, которая реализует процессинг, — технологию автоматической обработки безналичных транзакций между пользователем, который посылает деньги, и принимающим перевод. К примеру, в случае оплаты штрафов средства поступают на счет МВД. В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что "Дія" прозрачно отображает детали всех онлайн-оплат: с названием проводимой платежной системы — ООО "ФК Єдиний простір" и размером комиссии, где она есть.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о тендерах на миллионы и узнавал: сколько в Украине еще будут продолжаться расточительные закупки.

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