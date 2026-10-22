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- Эксклюзив ТСН
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Коммунальная аномалия на Оболони: в Киеве с верхушки фонарного столба хлынула струя воды
Коммунальщики объяснили, что произошло, и заверили, что устраняют последствия аварии.
В Киеве обнаружили странную коммунальную аномалию. На Оболони с верхушки столба уличного освещения ручьем потекла вода. Местные жители уже прозвали это «новой киевской нанотехнологией» и требуют от коммунальных служб немедленного реагирования, ведь вода с высоты попадает на припаркованные автомобили, а прохожие опасаются поражения током.
В ЧАО «Киевводоканал» уже отреагировали на ситуацию и сообщили, что локализовали утечку воды на улице Левка Лукьяненко, 6.
«На улице Левка Лукьяненко, 6 было обнаружено повреждение на подводящем водопроводе диаметром 100 мм. В связи с этим временно прекращено водоснабжение дома № 6. Для устранения повреждения необходимо провести раскоп в зеленой зоне», — сообщили ТСН.ua в «Киевводоканале».
В «Водоканале» добавляют, что перед началом ремонтных работ необходимо обеспечить доступ к месту аварии, в частности решить вопрос с электроопорой и припаркованными рядом автомобилями. Информация уже передана профильным службам для организации дальнейших работ.