Коммунальная драма: из-за поломки унитаза десятки квартир в Киеве остались без воды

Соседям пришлось самостоятельно искать владельцев квартиры, помогала им в этом съемочная группа ТСН.

Из-за аварийной ситуации в одной из квартир в столичной многоэтажке без воды остались все жители дома. Владельцев квартиры, где произошел прорыв воды, соседи давно уже не видели. Без них зайти в дом работники ЖКХ не могли, поэтому воду перекрыли вообще.

О том, как жителям самостоятельно пришлось искать хозяев квартиры, говорится 13 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Сегодняшнее утро у жителей этого дома началось одинаково — в кранах не было воды. Как оказалось, ночью в одной из квартир на третьем этаже произошел прорыв и затопило соседей внизу. Под утро приехала аварийная бригада.

Поскольку владельцев квартиры дома не было, а без них попасть в помещение коммунальщики не имеют права, водоснабжение перекрыли целому дому.

Полицейские тоже ничем помочь не могли, для проникновения в частное жилье — нужно соответствующее решение суда.

Если в квартире установлена сигнализация, можна обратиться в службу охраны, которая должна иметь информацию о хозяевах и оперативно с ними связаться.

Другой путь — значительно длиннее: жителям, которых затопили, нужно обратиться к представителю управляющей компании или коммунального предприятия, которое их обслуживает, тогда составить соответствующие акты о затоплении и в течение 3-5 дней подать заявление в суд.

Лучше всего, говорят специалисты, подавать коллективный иск. В то же время все обязательно нужно фиксировать на фото и видео. А дальше — ждать или решения суда, или когда правоохранители найдут владельцев.

Бывают случаи, когда коммунальщики в таких ситуациях ломают замок и при свидетелях заходят в дом, после чего устраняют проблему и за свой счет ставят другой замок. Однако, владелец квартиры потом может обжаловать такие действия в суде и требовать компенсации.

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Жители дома, в котором без воды осталось 60 квартир, начали поиски хозяев самостоятельно — искали номера телефонов, контакты в соцсетях. В конце концов, нашли еще одну квартиру владелицы квартиры, где произошла аварийная ситуация.

Дверь открыл ее брат, который объяснил, что сестра уже давно живет во Франции, а в той квартире — живет их другая сестра. С ней удается связаться по телефону.

Женщина сообщила, что находится в командировке в другом городе и пообещала связаться с ЖКХ самостоятельно. Когда же ей объяснили, что ситуация критическая, сказала, что на место уже пошли ее муж и сын.

Как оказалось, поломка произошла в туалете — прорвало подводящую трубу к унитазу. Там поставили заглушку и во всех квартирах снова появилась вода.

Новости Украины: квартира, чьи владельцы давно не появлялись, оставила без воды целый дом

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