Коммунальная катастрофа в Кривом Роге: люди, которые сидят без тепла, вышли на протест (фото, видео)

В Кривом Роге некоторые дома до сих пор без тепла.

В Кривом Роге несколько десятков человек, в основном председателя ОСМД, собрались на акцию протеста. На сегодняшний день в городе почти 550 домов, а это более 70 тысяч жителей, без отопления. Представить его должно было государственное предприятие "Криворожтеплоцентраль". Однако не успело подготовить сети. Так что из-за порывов по городу текут реки горячей воды, а в квартирах холодно.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Траурная музыка, таблички с датами рождения и смерти, цветы и гнилые трубы - так в Кривом Роге сегодня символично прощались с предприятиями, которые подают городу тепло и воду. На акцию под стены городского совета вышли неравнодушные горожане и председатели ОСМД. Говорят устали от халатности теплопоставщиков и отсутствия отопления. Потому что и в прошлом году, мерзли почти всю зиму.

В Кривом Роге протестуют из-за отсутствия отопления

"Побратимы, которые тяжело ранены, мерзнут и в своих домах, лежат в больнице, где не работают туалеты, нет воды и им говорят, кто может, идите домой. За что спрашивается им такое", - говорят горожане.

Прошлой зимой тепло в домах криворожан, которые отапливает "Теплоцентраль" было максимус 1,5 месяца. Сейчас стужа в более чем полтысячи домов. Экстренно их пытаются подключить. Люди не верят, что смогут наконец согреться, а вот платить по полной за отсутствующие услуги придется.

Экстренно исправлять ситуацию чиновники взялись только в ноябре. Пришлось вмешиваться министру и создавать штаб. Ранее в "Теплоцентрали" объясняли - не успели подготовиться, потому что сети изношены, да и работать некому. Поэтому привлекают бригады со всей Украины.

В Кривом Роге в некоторых домах до сих пор нет тепла

"Я могу сказать за свой район и меня вместо 42 слесарей по обслуживанию сетей осталось 17 человек. У нас 20 бригад в северном районе задействованы, они постоянно едут со всей Украины — город Львов, Тернополь, Ровно и так далее", — говорит начальник Северного эксплуатационного района АО "Криворожтеплоцентраль" Александр Антощенко.

После подключения тепла один из домов как в тумане, потому что подвал заливает горячая вода, которая должна нагреть батареи. Стены отсырели уже на третьем этаже и больше всего боятся, что вода подступает к щитовой.

Дом в Кривом Роге

Каждый день в Кривом Роге работает около 50 ремонтных бригад. Однако только ликвидируют одни порывы – появляются новые. С начала недели, по словам чиновников, смогли подключить около 250 домов. Однако у большинства, говорят жильцы, тепло так и не появилось, из-за низкого давления.

Новости ТСН 19:00 29 ноября. Протесты в Кривом Роге! Решающие митинги в Грузии!

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