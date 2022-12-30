Коммунальные €300 евро и биография бабушки: арендовать квартиру в Польше – настоящий квест

Стоимость аренды квартир в Польше с августа 2022 г. выросла до 40%, а снять желаемое жилье стало настоящей проблемой. Поиск может занять до двух недель, а в определенном случае до месяца.

€500 за гостинку 18 м2

До массового приезда украинцев в Варшаву снять двухкомнатную квартиру здесь можно было за 2500 злотых, а сейчас за эти деньги трудно найти однокомнатное жилье или кавалерку. Двухкомнатной в Польше считается квартира, где есть общая кухня-гостиная и отдельная спальня, а трехкомнатной – квартира с двумя отдельными спальнями и кухней.

В однокомнатных апартаментах отдельно будет только душ с туалетом, а кавалерка – это аналог украинской гостиной. По местным меркам, просторным считается метраж 70 м2, а большинство локалов для аренды (так по-польски называется квартира) только 35-50м2. И это чаще двухкомнатные квартиры с крошечной спальней.

По словам риэлтора Агнешки Весловской, арендовать небольшую квартиру для семьи из трех человек в Варшаве можно от 4000 злотых. В среднем, конкурентоспособная цена сейчас начинается от 5000 злотых. В отличие от Украины, в Польше цена жилья не слишком зависит от района. Здесь выбирают квартиры в зависимости от места работы или учебы, поэтому за те же деньги можно поселиться как на окраине, так и в центре.

20 человек на просмотр и конкурс

"Мы искали квартиру в столице 17 дней, и не потому, что мы такие привередливые, – делится переселенка из Запорожья Анна Галагуз. – Квартиры, которые нам нравились, разлетались буквально за несколько часов до нашего прихода. А на другие были огромные конкурсы. Но больше всего меня удивило, как подробно обо всем расспрашивает владелец. Например, меня много спрашивали о детях, родственниках, даже биографию бабушки пришлось рассказать. Прямо как при хорошем собеседовании".



Конкурс на аренду жилья для польских владельцев – это нормальная практика. Чаще всего здесь назначают просмотр в одно время для всех желающих, а затем владелец решает, кто больше отвечает его требованиям. Иногда количество желающих на таких просмотрах достигает 20 человек и пересмотр превращается в настоящий квест. Как правило, арендатор только на следующий день может получить обратную связь от собственника.

"Базовые условия для аренды жилья сегодня это – договор аренды на год, наличие трудового договора в Польше или предоставление финансового потока по счетам за последние три месяца, законное пребывание в стране на срок действия договора (карта быта, статус UKR для переселенцев), но самое основное в том, что большинство арендодателей хотят сдавать жилье только при условии найма оказионального. Это специальное нотариальное соглашение, согласно которому другой гарант предоставляет вам адрес для выселения в том случае, если вы перестанете оплачивать жилье", — рассказывает риэлтор Агнешка Весловская.

По словам польского агента, владельцы не имеют пристрастного отношения к украинцам, но из-за того, что неплательщика проблемно выселить из квартиры, требования усилились для всех. Ранее большинство владельцев сдавали жилье по обычному договору, а условие найма окказионального набрало популярность последние полгода.

Новый бизнес для местных

Анна Галагуз считает, что ей очень повезло снять квартиру без нотариального договора, ведь найти того, кто поручится за тебя в Польше – сложно. Впрочем, уже существует ряд агентств, которые предлагают купить адрес выселения за 500 злотых. Таких услуг много в интернете и все чаще их предлагают риэлторы-выходцы из Беларуси или Украины.

"Это не противозаконно, ведь адреса реально существуют. Как правило, это общежития или старый жилищный фонд, куда вряд ли поедет неплательщик. А владелец заработает деньги на пустом месте. Так что без оказионального условия выселить неплательщика фактически невозможно. Поэтому поляки так и переживают", – говорит риэлтор Юлия Чеховская.

В зиму не выселяют

Об этом вам не скажет польский агент, но согласно обычному договору аренды арендодатель не сможет выбросить на улицу неплательщиков, если срок задолженности не превышает два полных периода оплаты.

Только после этого можно расторгнуть договор в письменной форме, предоставив арендатору месяц погашения задолженности. Беременных женщин, инвалидов, несовершеннолетних со статусом безработного здесь не могут выставить на улицу даже судебные приставы, пока те не найдут другого жилья. На поиск обычно выделяется 6 месяцев. Кроме этого, собственник не может расторгнуть договор раньше срока в холодное время года.

Мечта владельца – это одиночка пара без детей, ведь выселить несовершеннолетних даже из своей квартиры миссия непростая. И несмотря на то, что у многих поляков в доме живут питомцы, сдавать жилье они хотят людям без животных. Но если хозяин согласится взять вас с собакой или котом, обязательно попросит его фото еще до встречи. Иногда, чтобы вас поселили с животными, нужно оставить кауцию больше той, которая была заявлена ​​в объявлении (залог на случай порчи имущества).

Впрочем, тем, кто снимает квартиру в Польше, следует быть готовым к тому, что коммунальные платежи здесь выше украинских и очень отличаются в разных домах и районах.

Так иногда за апартаменты 40м2 в хорошем комплексе можно заплатить 1500 злотых чинша (коммунальных платежей). Но часто чинш включен в оплату, а арендатору остается только оплатить показания счетчиков. В гости же хозяева квартир здесь наведываются крайне редко, а зачастую просто достаточно перевода средств на счет в нужную дату. Договор аренды в Польше подписывается без печатей и имеет полную юридическую силу. В случае судебных споров правомерность бумаг подтверждает каллиграфическая экспертиза.

45 тысяч злотых за соседство с Левандовским

Несмотря на то, что большинству сложно выплачивать астрономические суммы за аренду жилья, в Польше преуспевает сегмент премиум-недвижимости для избранных. Так, снять пентхаус в небоскребе, где купил квартиру футболист Левандовский, стоит 45 тысяч злотых. А вот стоимость жилья там от 288 тысяч до 2,26 миллиона евро. Стоимость аренды жилья в Варшаве, Познани, Кракове и Вроцлаве не сильно отличается. А вот если хотите сэкономить, лучше выбирать жилье в небольших городах или в пригороде. Катовице, Щецин, Глевице, Лодзь уже будут гораздо дешевле, а арендовать квартиру там гораздо проще.

Нетипичный для Варшавы яркий интерьер и нетипичная площадь 100м2. Стоимость аренды почти 9000 с коммунальными.

Современная кавалерка в самом центре Варшавы за 4470 злотых. Площадь всего 27м2, но новый дом.

Подъезд в этом доме смотрится как ресепшн в отеле.

Нет, это не база отдыха, а двор комплекса Madison Apartments. Локал площадью 40м2 здесь может стоить около 5000 злотых с коммунальными.

В польских дворах очень много зелени.

Растительность зашкаливает.

Иногда во дворах можно встретить уток.

Контейнеры для мусора редко стоят на улице. В большинстве жилых комплексов под мусор выделено отдельное помещение.

Места парковки для велосипедов – обязательно.

А вот детские площадки - взаперти. В Польше дети могут играть только на площадке дома или жилого комплекса, где проживают.

Подъезды в жилом комплексе в 2017 году.

В ремонте здесь часто выбирают IKEA. Такой интерьер выглядит стильно и просто реанимирован для новых жителей.

Украинский ребенок, наконец нашедший жилье. Поляки очень любят детей, но сдавать квартиры семьям с детьми не слишком хотят – выселить таких жителей проблемно.

Автор: Юлия Ладнова

Напомним, ранее мы рассказывали о ценах на новогоднее меню в Польше и Украине: где праздничный стол будет дороже.

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