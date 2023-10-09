Коммунальные противостояния: в Киеве мужчина сообщил в "жэк" о проблеме, а там сделали его виновным

Мужчина говорит, что с соседями проблемы уже уладил.

В Киеве мужчину, который неделю требовал от коммунальщиков перекрыть воду в доме, чтобы отремонтировать аварийную трубу, спецкомиссия признала виновным. Ибо та же труба в конце концов прорвала и затопила три этажа, которые были ниже.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Киевлянин повсюду обращался, однако коммунальщики его игнорировали

Киевлянин Олег рассказывает, что заметил в доме аварийную трубу. Он обратился к коммунальщикам, чтобы те перекрыли водоснабжение подъезда и можно было отремонтировать все, однако те заявили, что это "работа жэка".

"Обратился к "жэку", сделал заявку, сказал, какая ситуация, попросил перекрыть стояки холодной и горячей воды. Сказали, что нет времени, все на авариях", — говорит киевлянин Олег Лысенко.

Тогда Олег лично навестил коммунальщиков. Те его заверили — перекрыть стояк невозможно, что-нибудь сломано, выключать следует весь дом, но без аварийной ситуации этого не будут делать. Звонок на "Горячую линию" города ничего не дал, более чем за сутки коммунальщики ничего не сделали. Олег снова пошел в "жэк". Тогда пришел сантехник и сказал, что "ничего страшного нет".

Последствия подтопления

После прорыва виновным сделали мужчину, который просил перекрыть воду

Очередной поход к коммунальщикам закончился принятым заявлением и обещанием, что сантехник возьмется за трубу в четверг, но в среду металл не выдержал – трубу прорвало и затопило квартиру снизу.

Поврежденная труба

После этого заменили старые трубы. В заключении комиссии сказано — виноват сам собственник. Ибо труба с заглушкой – его собственность. О халатности и задержке в работе своих работников – ни слова. А об обращении на горячую линию, как и об аварийной угрозе, указано, что такого не было, как и личных встреч с представителями "жэка" или управляющей компании.

Отвечать за халатность коммунальщиков приходится руководителю ЖКХ района. А сам "жэк", как может этого избегает. Ведь отсутствие обращений киевлянином, как к "Горячей линии", так и к аварийной службе, является ложью. Олег Лысенко все фиксировал, даже отсутствие руководителя или секретаря "жэка" в рабочее время.

Поведения своих подопечных в РГА не оправдывают, скорее удивляются ей, потому что, казалось бы, ситуация совсем обычная.

Так что проверку коммунальщикам еще проведут. И советуют - в таких случаях жаловаться к ним.

Специалисты призывают создавать ОСМД или менять "жэк"

А вот Алексей Тиханок, специалист в сфере коммунальных услуг и содержания домов, призывает направить усилия в другую сторону: договариваться с соседями и менять управляющую компанию или "жэк", или создавать ОСМД.

"У нас в Киеве большинство домов не принимали решения, и их, управляющие компании получили, как наследство. Мы не выбираем. Если бы у нас было собрание, мы бы приглашали 2-3 компании, перед этим просмотрели бы 10 компаний, выбирали бы лучшие", – говорит Алексей Тихонов.

Помимо улучшения услуг, это будет и дороже. Но иначе сейчас не получится никак, потому что расходы выросли.

"Ответственность не приходит с созданием ОСМД или выбирая управляющую компанию, собственность она обязывает, это написано в нашей Конституции", – отмечает Алексей Тихонов.

Киевлянин Олег говорит, теперь точно будет сплачиваться с соседями и обсуждать потребности дома. Жаль, что подтолкнул его к этому такой досадный инцидент. Который, правда, пока закончился нормально, с теми кого он залил уже все обсудил и решил.