МВФ рекомендует перейти к рыночным ценам на коммунальные услуги

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После окончания войны украинцев может ожидать очередной вызов — рост цен на коммунальные услуги. В СМИ распространилась информация о вероятном повышении тарифов на 50% со стороны Международного валютного фонда (МВФ), мол, сейчас украинцы платят только половину рыночной цены.

Соответствует ли это действительности и насколько существенным может быть этот рост, ТСН.ua выяснял у председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко.

Украине рекомендуют рыночные цены, но что это значит?

Олег Попенко уточняет, что МВФ в своем меморандуме не указывает конкретно на 50% роста, а скорее подчеркивает необходимость перехода к рыночным ценам на коммунальные услуги. Однако, по его словам, «рыночные цены — это рост далеко не на 50%».

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«Например, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20-25 до 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%. Таким образом, прогнозируемое повышение тарифов может быть очень значительным», — рассказывает Олег Попенко.

Тепло и горячая вода станут «золотыми»

Эксперт отмечает, что стоимость услуг водоснабжения для бытовых потребителей не подорожает так существенно, поскольку она не зависит от цен на газ и электроэнергию.

Однако повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей приведет к росту стоимости обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.

«Наибольшее влияние повышение тарифов на газ будет иметь на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на голубое топливо. То есть если стоимость газа вырастет на 100%, то пропорционально вырастут и тарифы на горячую воду и тепло», — прогнозирует эксперт.

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Людям просто нечем будет платить

Олег Попенко отмечает серьезную проблему платежеспособности населения. Уже сейчас многим украинцам трудно оплачивать коммунальные услуги по действующим тарифам. В случае их повышения ситуация с оплатой может значительно ухудшиться.

Эксперт критикует отсутствие внимания к этому вопросу со стороны властей, ссылаясь на планы Министерства социальной политики по повышению минимальной зарплаты до 10 тысяч гривен только в 2028 году, в то время как минимальный прожиточный минимум вообще не пересматривается.

Долги и путь к катастрофе

Любое повышение тарифов автоматически увеличит задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг. По расчетам Олега Попенко, неофициальная задолженность уже составляет около 200 миллиардов гривен. Он убежден, что в этом случае повышение тарифов может привести к полной катастрофе, загоняя сферу ЖКХ в глубокую яму, из которой не будет выхода.

Рекомендации МВФ: миф или реальная угроза?

Эксперт подчеркивает, что МВФ не выдвигает ультиматумов, а лишь рекомендует повысить тарифы на электроэнергию и газ до рыночных.

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Однако, как отмечает Попенко, у большинства европейских государств вообще нет привязки тарифов к рынку, и каждая страна самостоятельно определяет свою тарифную политику.

Две причины повышения тарифов

Олег Попенко выражает подозрение, что рекомендации МВФ могут быть не результатом их собственного анализа ситуации в Украине, а скорее предложением украинских чиновников. Он предполагает, что это может являться попыткой «найти путь», как наполнить бюджет, чтобы покрыть долги перед МВФ.

Аналогичная ситуация и с газом: всего пять стран Европы используют рыночную стоимость газа для формирования тарифов для бытовых потребителей. Все остальные страны ищут разные варианты компенсаций для населения.

Что должна сказать власть и почему молчит?

Олег Попенко уверен, что тарифы на газ и электроэнергию в Украине не могут быть заоблачными. Однако он констатирует, что государство не проявляет активности в этом направлении и не реагирует даже на подобные меморандумы от МВФ.

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«Ни один представитель Кабмина не вышел и не заявил, что возмущен меморандумом МВФ, желающим повышения тарифов в Украине после окончания войны. Сказать честно, что наше население не сможет платить, потому что в стране война и есть огромные долги, что такие намерения позорны и выполнить такие прихоти физически невозможно», — заключает эксперт.