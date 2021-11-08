Коммунальный ад: в Киеве жители Бортничей живут с фиолетовой водой и затопленным подвалом

По словам жителей, последние четыре года подвал никто не чистил.

Киевлянам годами приходится жить в коммунальном аду. С подтопленным подвалом, медленно разрушающим фундамент дома и без нормальной воды. Представьте – периодически невозможно даже принять душ, потому что из кранов течет ярко-фиолетовая вода.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 8 ноября.

Также читайте Должникам за коммунальные разрешили оформлять субсидию: как это сделать

Корреспондент "Сніданку" Людмила Руденко уже побывала на месте и пообщалась с жильцами, а также с теми, кто за это отвечает. Она узнавала, есть ли шанс у жителей столичного микрорайона Бортничи на спокойную жизнь.

Вадиму 49 лет. Он живет в столичном микрорайоне Бортничи. Но последние 5 лет коммунальные проблемы не дают спокойной жизни.

"Здесь ежедневно идет затопление подвала, канализация в таком состоянии, что она не справляется. Здесь уже от старости или просадки почвы, или сама канализация за такое время, просто уже 30 лет прошло, исчерпала свой ресурс", — говорит Вадим.

Дышать, мягко говоря, здесь неприятно. Более того – опасно, ведь это смесь углекислого газа, сероводорода и аммиака. Каждый из этих компонентов смертельно опасен для людей.

Местный житель добавляет, что летом здесь стоит невыносимая вонь, подвал от слоя фекалий ни разу не чистили.

Все это медленно разрушает фундамент дома. Появляются трещины, разваливается плитка. Но это не единственная проблема. Еще в 2015 году не только в этом доме, но и во всем районе была серьезная проблема с питьевой водой.

Тогда сообщалось, что из крана течет яд: в микрорайоне Бортничи 40 детей и 9 взрослых госпитализированы из-за острой кишечной инфекции. Все из-за воды.

Среди пострадавших была и дочь местной жительницы Валентины.

"Она (дочь – ред.) утром встала, почистила зубки и через некоторое время стало совсем плохо: у нее очень высокая температура, ее тошнило, началась рвота сильная и не могли найти причину, потом выяснилось, что это массовое отравление", – рассказывает женщина.

Но самое печальное, говорят жители, с тех пор воду до сих пор страшно пить. Она то зеленая, то розовая, а иногда из кранов течет ярко-фиолетовая вода. Все потому, что гидроузел, отвечающий за водоснабжение и качество воды, уже годами не могут установить.

Местные жители говорят, что кому только не писали, но проблема их силами не решается.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что жильцы дома в этой ситуации бессильны: "Я помню обещания ввода в эксплуатацию гидроузла еще в 2017-2018 году, но, к сожалению, результата нет. Это вопрос к Дарницкой райгосадминистрации, как так произошло, что люди страдают от отсутствия воды, канализации".

Поэтому "Сніданок" обратился в Дарницкую райгосадминистрацию за ответами. Как обычно в государственные структуры – с запросом. Но ответ на него давать не торопились.

Потому поехали непосредственно на место. Несмотря на то, что запрос мы посылали заранее, ответов на месте не получили. К нам спустилась представительница пресс-службы. Но в разговоре нас шокировали: "Если честно, у меня там живет кума и еще несколько подруг, в этом доме, и я ни разу не слышала о подтоплении подвала, честно".

Удивительно! А "Сніданок" своими глазами увидел затопленный нечистотами подвал. По словам жителей, последние четыре года его никто не чистил. В Дарницкой райгосадминистрации никого из руководства не оказалось, поэтому частичный ответ направили в письменном виде. Говорят – гидроузел, вероятно, заработает в четвертом квартале следующего года.

Коммунальный ад: как жители Бортничей живут с фиолетовой водой и затопленным подвалом

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку