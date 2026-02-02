Коммунальный апокалипсис: придется ли Киеву рыть уличные туалеты и кто в этом виноват

Лед в квартирах и огонь в щитках: почему киевские многоэтажки не выдерживают морозов / © ТСН

Реклама

Как держалась Украина и Киев всю неделю после последнего массированного обстрела и в ожидании рекордных морозов? Что дали семь дней непрерывных ремонтов, прорывов труб и возгорания от перенапряжения даже подземных кабелей?

И действительно ли придется рыть ямы на улице и делать туалеты, как в селе, что допустил руководитель одного из районов Киева? Корреспондент ТСН.Недели Ирина Коваленко собрала морозный опыт украинцев последней недели.

Троещина

«Только все началось, ребенка мне пришлось отвести к свекрови, в село, где есть печное отопление», — рассказывает жительница Деснянского района столицы Ольга Лобач.

Реклама

В доме Ольги на Троещине нет ни отопления, ни электричества. Греется разве что газовой плитой и кирпичом. Жители дома возмущены, что света и тепла нет несколько дней.

«Очень много людей не просто старшего возраста, а эти глубокие старцы 85+, которые не могут получиться, не могут вообще ничего. Ну, это просто ужас, дети малые, ну что это такое, никто ни на что не реагирует», — возмущается киевлянка.

У соседки Татьяны ситуация хуже.

«Тогда выключили свет, отопление. Через два дня у меня все полностью потекло. Тут у меня дочь спала, пришлось ее в другую комнату, сына мне пришлось к другу переселить, потому что спать здесь никак. Вы сами видите пар, у меня изо рта идет», — рассказывает Татьяна.

Реклама

Такая же ситуация в другой комнате. Все обои мокрые. Температура в квартире +8. На верхние этажи насосы воду не подают, нет света. Так что покупают воду в магазинах.

«Ни один бювет не работает. Можно ведь организовать, чтобы привезли воду», — возмущаются местные.

Малобильные люди — прямо в мышеловке. К себе в квартиру нас приглашает Нина. Ее муж после трех инсультов.

«Это лежит не поднимается вообще. Все замерзшее, оно приклеено, греть негде, переодеть негде, в памперсе лежит по 3 дня. Он замерзает, ноги холодные, кровь не циркулирует, он плачет „мне холодно“, а я ничем не могу помочь», — жалуется Нина Васильевна.

Реклама

В доме нет отопления, свет был когда были графики.

В Деснянском районе ситуация с отоплением — самая плохая. Ведь весь район был заживлен от одной ТЭЦ-6. Весь район — это полмиллиона жителей. Это как два Житомира или два Ивано-Франковска.

На Троещине развернули 2 больших палаточных городка. Шесть этих палаток работают круглосуточно, но три из них оборудованы кроватями для ночлега.

Внутри тепло можно попить горячего чая. Дают и еду. Гречка, сосиска или курица. Для детей есть раскраски, пазлы. Позволяют зарядить и большие станции. Виктория пришла отогреться.

Реклама

«Это просто спасает. У меня в квартире сегодня уже 7 градусов, только 7 градусов. Отопления нет, нет горячей воды. Ну и электричества то есть, то нет», — отмечает Виктория.

Кроме этих палаток ГСЧС, многие пункты обогрева работают в школах района. Также круглосуточно готовы принимать людей супермаркеты, их перечень публиковал глава Деснянского района Максим Бахматов.

То, что город не готов, глава РГА говорит уже давно. Изменить что-то сейчас может мало.

«Денег нет. Полномочия имею, денег нет», — утверждает Бахматов.

Реклама

Ведь бюджет города распределяет КГГА. Глава РГА обращался за помощью, но его игнорируют, говорит Максим Бахматов.

Канализация. Как этот вопрос можно будет решить?

«Рыть ямы, биотуалеты, кульки. Сейчас все это уже работает или не работает. В Голосеевском районе уже заморозилось. Люди в кульках дерьмо выносят на улицы», — откровенно признает Бахматов.

Это тот же Голосеевский район. Теремки. Здесь они, ледяные сталактиты и пол устланы замерзшими канализационными отходами. Здесь тоже нет тепла и воды. Трубы полопались, канализация не работает.

«Это антисанитария. Достучаться ни до кого не можем. Жек машет руками», — жалуются жители дома.

Реклама

Махнул рукой Жек и в этом доме на Печерских холмах.

«У меня лилось все сверху. Просто лилось, ну не знаю, огромным потоком», — говорит жительница Елена.

Сантехник из ЖЭКа включил отопление и ушел. Трубы прорвались в квартирах выше этажом и топили жилище Елены. Топило так, что штукатурка осыпалась, упала и поломала кровать. Теперь все мокрое, тепла нет, розетки искрятся.

Единственное что хорошо, удалось зайти в квартиры выше, пришли представители жителей, которые там не живут и дали доступ. Так что если едете, держите контакт с соседями обязательно.

Реклама

Почему так долго не ремонтируют

Аварийные, ЖЭКи, управляющие, ДТЭК, Киеводоканал — куда только не обращаются люди, чтобы в их доме появились тепло, свет и вода. Злятся, что их не слышат, опрокидывают из одной конторы в другую. И что вообще их бросили на произвол судьбы! Но так ли это?

«Мы постоянно ремонтируем сети и возобновляем электроснабжение», — объясняют в ДЕТЕК. Именно они отвечают за электросети. Однако эти сети не выдерживают нагрузку, которая есть сейчас. Поэтому одна авария следует за другой.

«Во время таких нагрузок сети не выдерживают. Сети строились, чтобы электричество было не единственным источником тепла зимой. Поэтому оборудование выходит из строя», — объясняет директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Руслан Волынец.

Что еще выбивает электричество, так это одновременное включение нескольких мощных приборов в квартире. Это кондиционеры, бойлеры, электроплиты. И таких квартир тысячи, сеть не выдерживает и снова авария.

Реклама

«В Киеве сегодня каждый день работает более 60-ти ремонтных бригад. Все бригады снабжены необходимыми материалами», — говорит Волынец.

Помогают еще 12 дополнительных бригад из разных областей.

Если у вас в доме сгорела щитовая, кабели, фаза — то прежде всего нужно обращаться в управляющую компанию, ЖЭК, ОСМД. Именно они должны проверить оборудование внутри дома.

Все что касается труб в подвале или на чердаке, канализации, насосов воды — это собственность жителей. А их ремонт обеспечивает управляющие компании или ОСМД.

Реклама

Мобильная связь

Вот на что редко жалуются — это на связь. Мобильные операторы изучили урок 2023 года.

«На сегодняшний день наша стандартная базовая станция может выдерживать и работать без внешнего электричества до 10 часов. После того, если это больше 10 часов, а сейчас у нас есть такие случаи, подключается внешний генератор, стационарный или мобильная группа приезжает с мобильным генератором. Таким образом, мы держим сеть», — говорит технический директор мобильного оператора Владимир Лутченко.

Множество жалоб на ЖЭКи и управляющие компании. Почему?

«Один электрик может обслуживать и 40, и 50 домов. И если у него из 50 домов 10 авариях, и на каждую аварию нужно потратить полдня, ну вот сосчитайте, сколько будут люди ждать», — объясняет директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

А до сих пор коммунальщики не были на 100% забронированы. это тоже повлияло на количество кадров. Так что эксперт советует людям объединяться и действовать.

Реклама

Некоторые киевляне сами принялись за свой дом. Отогревают трубы. Так обитатели сами греют трубы в подвале, чтобы те не замерзли и не превратили дом в сосульку, не годную к жизни. Некоторые жители перекрывают дороги.

Просто платить средства управляющей компании недостаточно

«Любой контроль улучшает ситуацию по присмотру за домом. Но если такого контроля реально нет, и вы никогда в жизни не спрашивали управляющую компанию, то у вас сейчас этот результат», — говорит Александр Харченко.

В целом состояние энергетики эксперт оценивает как удовлетворительное. Мы преодолели очередной мощный удар врага, и знаем, как действовать дальше. Однако Россия не будет останавливаться. И вот это нужно понимать и действовать как по самому худшему сценарию.

Но не один Киев борется и с последствиями российских атак. Одесса, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Харьков. Все ощутили на себе последствия не только действия врага, но и своей ответственности за свой дом. Как таким домам выгребиться и подготовиться к следующей зиме — тема отдельного сюжета. Ибо те, кто подготовился, готовы делиться опытом. И протест на дорогах — говорят, помогает меньше всего.

Реклама

Дата публикации 22:28, 01.02.26 Количество просмотров 27 Придется ли Киеву рыть туалеты, как в деревнях?! И кто в этом виноват?

Ранее в ДТЭК объяснили, почему возникают аварии на Троещине.

Напомним, что в субботу, 31 января, в Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта. Временно было остановлено движение поездов на всех трех ветвях столичного метрополитена. Также энергетический коллапс повлек за собой отключение воды, света и тепла в городе.