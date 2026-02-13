- Дата публикации
Коммунальный апокалипсис в Киеве: "реки" нечистот в домах и две недели без света
В столице массово лопают трубы: на Антоновича и Харьковском шоссе жители страдают от вони и отсутствия воды. Почему коммунальщики не могут быстро преодолеть последствия коллапса.
Из-за российских атак и отсутствия тепла немало столичных домов страдают от неожиданных «сюрпризов». Водопады, разорванные трубы, подземные реки из нечистот в подвалах — это лишь часть ужасов, на которые ТСН жалуются киевляне. Решить эти проблемы часто не под силу даже коммунальщикам.
Подробности — в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.
Улица Антоновича: подземная река из нечистот
Жители дома на улице Антоновича сравнивают свой подвал с фильмом ужасов. Уже больше недели туда выливается все, что должно течь по канализационным трубам. Из-за тепла в подвале жидкость не замерзает, а только усиливает вонь, которая ощутима даже в лифте и на нижних этажах.
Житель дома: «По-пластунски приходится идти на локацию. Надел маску, потому что идти туда снимать — такое себе удовольствие. Мы дальше зайти не можем, потому что там сантиметров 20-30 и оно все стекает вниз»
Начальник ЖЭД №102 Иван Судья объясняет: дом ведомственный, принадлежит НАН Украины, и проблемы с сетями были еще до того, как его взяли на баланс. Компания может только «латать» дыры.
Иван Судья, начальник ЖЭД №102: «Аварийно-восстановительные работы мы сделаем, система будет работать в удовлетворительном состоянии. Но без участия жителей в программе софинансирования дом качественно работать не будет. До конца недели, когда будет плюсовая температура, мы откачаем воду и точечно устраним порыв».
Харьковское шоссе: ледяной коллапс и жизнь без света
Не менее драматичная ситуация на Харьковском шоссе. Здесь из-за особенности проектирования канализационная труба проходит прямо под потолком подъезда. В прошлую пятницу она лопнула.
Жительница дома: «Извините, но с потолка лилось. Мы пытались дозвониться куда-нибудь. Вот лужа из мочи, видите, какая красота? Это у нас канализация».
Ситуация усугубляется отсутствием воды и света. Люди вынуждены ежедневно ходить с баклажками к ближайшим источникам, рискуя травмироваться в темноте. Соседний дом вообще остался без электроэнергии на две недели.
Игорь Давидович, житель соседнего дома: «В моей квартире больше двух недель нет света! Домофон есть, лампочки мигают. Я хожу к соседям, прошу зарядить павербанки и телефоны. Две недели!»
Почему коммунальщики не успевают?
В управляющей компании Дарницкого района твердят: проблема массовая. Из-за российских атак весь массив остался без стабильного отопления, из-за чего трубы подмерзают и лопают. Ситуацию усугубляет то, что взрывными волнами во многих домах повыбивало окна, и фанера не держит тепло внутри подъездов.
Андрей Солодуха, директор управляющей компании Дарницкого района: «Мы вскрывали квартиры некоторых жителей, чтобы размораживать систему. Сейчас восстановили один стояк из трех. Если жители не будут пускать нас в другие квартиры, мы вынуждены будем вскрывать их с участием полиции».
Энергетики также работают на пределе: нагрузка на сети выросла втрое, старые кабели просто выгорают. Ежедневно компания получает по 120 заявок, но быстрой замены сетей, рассчитанных на мирное время, ждать не стоит.