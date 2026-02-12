Коммунальный паралич в Киеве: ветеран без ног не может добраться домой из-за равнодушия служб

Ветеран обратился к властям из-за бездействия коммунальщиков

В Киеве разгорелся скандал из-за бездействия коммунальных служб — прорыв трубы и лед на дороге. О проблеме рассказал ветеран, который потерял на войне нижние конечности и передвигается на протезах.

Мужчина обратился к председателю КГГА и «Киевводоканалу». Он живет на улице Николая Миклухи-Маклая — это частный сектор в Соломенском районе столицы, рядом с проспектом Лобановского.

В частном секторе на Миклухи-Маклая прорвало трубу водопровода. Вода, по словам ветерана, уже полторы недели льется с горы — там очень крутой спуск. Из-за мороза дорога покрылась слоем льда более чем в семь сантиметров.

«Я единственный ветеран, без двух нижних конечностей, на этой улице, который ездит на автомобиле. Я не могу оставить машину под горой, и на протезах подняться на такой склон по льду», — рассказывает мужчина.

Он задается вопросом: почему коммунальные службы Киева ничего не делают? По словам ветерана, в «Киевводоканале» сообщили, если они возьмутся ремонтировать водопровод, то люди на этой улице останутся без воды до весны.

Ветеран призывает коммунальные службы Киева наконец заняться работой, пока держится более-менее теплая погода, чтобы на улице Миклухи-Маклая не было льда и была вода в домах.

В «Киевводоканале» говорят, что на этой улице проложены сети, которые не переданы на баланс предприятия.

«Это не наши сети, поэтому и работы не выполняются», — отметили на предприятии и советуют обратиться в Соломенскую РГА.

Водопроводную трубу по этой улице частного сектора могли проложить много лет назад, но не передать на баланс «Киевводоканала». Такие случаи случаются довольно часто в частном секторе Киева. А когда трубу прорывает — хозяина найти невозможно.

Как сообщили ТСН.ua в Соломенской РГА, вопрос ремонта водопровода и уборки льда взяли на контроль, но когда исправят ситуацию, пока неизвестно.

Кстати, с 1955 года эта улица в Соломенском районе носила название российского мореплавателя Дежнева, а с августа 2022 года названа в честь украинского путешественника Маклухи-Маклая. Вот так Киевсовет позаботился о названии улицы, а о старых водопроводных трубах почему-то забыли.

