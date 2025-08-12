Коммунальщики Киева взялись за пылесосы: где будут убирать и сколько придется платить киевлянам

В двух районах Киева заработали коммунальные клининговые бригады с пылесосами

Жителей Киева удивила новость: в Дарницком и Оболонском районах появились специальные коммунальные клининговые бригады, убирающие места общего пользования в домах пылесосами. По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, эти бригады уже работают в рамках услуги по управлению.

Что изменилось?

В марте руководящие коммунальные компании значительно повысили стоимость услуги по содержанию домов. Если раньше люди платили 6-7 грн за квадратный метр, то теперь — 12,50-13,08 грн. По словам Пантелеева, это повышение позволило оптимизировать услуги и создать бригады, чтобы удовлетворить запросы жителей на улучшение санитарного состояния, особенно в домах старой застройки.

«Для тотальной и эффективной уборки в местах общего пользования созданы клининговые бригады. У них есть поадресный график, моют и чистят все — стены, окна, двери, пол. Используют парогенераторы, пылесосы, специальные моющие средства», — рассказал Петр Пантелеев.

Пока такие бригады работают пока только в Дарницком и Оболонском районах, где, по данным КГГА, привлечены около 30 работников и 50 единиц техники. Власти планируют постепенно расширить этот опыт на весь город.

В то же время чиновник жалуется на острый дефицит кадров, особенно дворников и слесарей.

Что говорят эксперты?

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины, скептически относится к такой «реформе». Он считает, что создание клининговых бригад может являться лишь оправданием для апрельского повышения стоимости содержания домов.

«Дефицит кадров в управляющих компаниях сейчас огромен, до 50%. И это не связано с мобилизацией, просто уровень заработных плат катастрофически мал. Поэтому желающих немного», — объясняет эксперт.

Попенко не верит, что 30 работников на два района смогут эффективно убирать тысячи домов. По его мнению, эта инициатива больше похожа на показуху, а покупка техники — попытка создать хорошую картинку.

«Я до конца не понимаю, как рабочие будут убирать пол в старом многоквартирном доме пылесосом, разве что будут использовать те, которыми можно листья в парке раздувать», — отмечает Олег Попенко, добавляя, что для реального решения проблемы нужны значительно большие трудовые ресурсы и изменение самой системы управления многоквартирными домами.

Он добавляет, что нужно убрать из домов все мертвые души, десятками получающие заработную плату, запретить работникам КП УК выполнять работы, не входящие в их обязанности.

«КГГА прикрываясь псевдомодерназацией, или если хотите псевдореформами, оправдывает таким путем повышение стоимости обслуживания многоквартирных домов в Киеве, хотя, по моему мнению, это абсолютно незаконно», — заключает Олег Попенко.