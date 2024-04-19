Компенсации от государства на жилье для военных: кто может получить и куда обращаться

В Украине работает три программы, по которым военные или члены их семьи могут получить компенсации на жилье.

На квадратные метры претендуют военные, получившие инвалидность во время АТО, ООС, и полномасштабного вторжения. А также участники боевых действий, которые выехали с оккупированных территорий до 2018 года и первыми стали на защиту страны.

Как движется очередь, сколько приходится ждать жилья, что нужно, чтобы стать на квартирный учет Ирина Маркевич знает все подробности.

История переселенцев из Крыма, которые смогли получить компенсацию на квартиру

У Сергея и Оксаны четыре дочери, самой маленькой Мии только 3 месяца. Они называют себя крымскими украинцами. В 2014 году оставили все что имели в Евпатории и переехали с двумя детьми в Киев. Сначала жили в хостеле, потом арендовали квартиру в спальном районе. После этого мужчина мобилизовался в ВСУ.

Сергей и его семья

В 2015 году Сергей участвовал в обороне Мариуполя и Широкинской операции. Когда вернулся с войны, пришлось переехать в пригород столицы - Софийскую Борщаговку. Денег хватало снимать маленькую комнату в полуподвальном помещении. И тогда же, в 2018 году семья стала на квартирный учет. Надежда получить компенсацию на жилье таяла в течение 4 лет. Ведь для таких, как они средства не выделялись, потом началось полномасштабное вторжение, и только в 2023 году пошли первые выплаты. Пока ждали компенсацию их уже стало шестеро.

"Открываю Ощадбанк, смотрю, там 3 миллиона 284 тысячи гривен. Мы тут просто танцевали от радости", - говорят они.

За эту сумму Сергей нашел таунхаус. На каждого члена семьи рассчитывается площадь. На большую семью Викарчуков приходилось более 100 квадратных метров. От площади уже зависит и сумма компенсации - в этом случае она составляла более 3 миллионов гривен.

Кто из военных претендует на компенсацию при покупке жилья

Таких, как семья Сергея, которые в первую очередь покинули оккупированные территории, встали на защиту государства и не имеют своего жилья — 4,5 тысяч участников боевых действий. В Министерстве ветеранов говорят, что около 3 тысяч из них начислены денежные компенсации в прошлом году. Остальные – получить деньги в этом году. Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун отмечает, что есть три программы для военных, чтобы получить жилье.

На первую могут претендовать такие как Сергей – защитники, имеющие статус ВПЛ до 2018 года.

Отдельная программа для членов семьи погибших и пропавших без вести.

И программа для тех, кто уже во время полномасштабного вторжения получил ранения, и как следствие статус личности с инвалидностью.

Чтобы получить компенсацию, нужно встать на квартирный учет. Это можно сделать по месту жительства или в той общине, куда семья ветерана переехала как внутренне перемещенные лица.

Кто может получить компенсацию

Семья тяжелораненого защитника Украины из Соледара надеется приобрести свою квартиру

Ирина и Вячеслав переехали в Бровары из Соледара, что в Донецкой области. Они уже собрать весь пакет документов и принесли в отдел по вопросам ветеранской политики. Перед полномасштабным вторжением Ирина с Вячеславом только приобрели квартиру в родном Соледаре. Оккупанты уничтожили их дом.

Вячеслав участник боевых действий 2015 года. Самое важное, что он вывез из дома - это боевое знамя.

Второй раз он подписал контракт в 2018 году и уже полномасштабное вторжение застал на позициях в Донецкой области. Во время первой тяжелой контузии оставался в строю, но второе ранение было слишком тяжелым.

У Вячеслава был ушиб головного мозга. После операции не известно было, будет ли он ходить, говорить, помнить лица родных. Жизненно важные центры мозга остались невредимыми, но память, концентрация, слух - это то, что пострадало очень сильно. Для Вячеслава было психологически трудно принять решение ВВК, что он больше не может вернуться в армию. Но до сих пор не продает снаряжение, вдруг еще восстановится и сможет вернуться в армию.

Ирина и Вячеслав

Жена тем временем хочет, чтобы семья начала нормальную жизнь на новом месте. У Ирины и Вячеслава двое сыновей. Они живут в арендованной квартире в Броварах, здесь и присматривают жилье в случае выплаты компенсации.

"Мы рассматривали другие варианты, но что-то мы больше останавливаемся на Броварах, потому что уже за два года мы здесь прикипели, у детей здесь друзья, они в школе здесь местные уже учатся, уже здесь у старшего парня даже девушка есть", - говорят супруги.

Семья уже знает - исполком согласовал им сумму субвенции на жилье. Но когда эти деньги появятся на счету никто не знает.

В Министерстве ветеранов убеждают, что первыми получают компенсации те военные, кто первыми и подали документы и стали на квартирный учет. И перепрыгнуть очередь, например, по знакомству невозможно.

На все три программы в бюджете на этот год есть 5,7 миллиарда гривен. Они попадут на счета участников боевых действий не одновременно, а с каждый месяц будет выделяться часть от этой суммы. Однако уже сейчас понятно, что из 5 тысяч защитников, которые стоят на очереди, денег на компенсацию хватит лишь на 2 тысяч военных, которые ждут свое собственное жилье.

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