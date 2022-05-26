Компенсация за утраченное жилье: какие документы и куда нужно подать

Не деньгами, а квадратными метрами. Государство обещает возмещать людям ущерб за утраченное жилье.

Верховная Рада дорабатывает законопроект, урегулирующий этот вопрос. В закон депутаты внесли уже более 700 поправок. В июне надеются его принять. Тем временем люди начали собственными силами восстанавливать дома и делать ремонты.

Могут ли они надеяться на компенсацию от государства и какие документы нужно подать потерявшим крышу над головой, в эфире марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Алла Хоцяновская.

Брезент и шины под определенным углом. Это временная конструкция по водоотводу на крыше одной из поврежденных многоэтажек в Ирпене. Ее российские войска обстреливали из минометов. От взрыва автомобиля загорелось несколько этажей. Дотла выгорели квартиры на первом этаже и мансарда.

Около месяц назад оценить состояние дома приходили эксперты. Фотографировали, осматривали, опрашивали свидетелей. На этом этапе – обзор был только визуальным. Эксперты говорят, что высокая температура при пожаре портит бетон, опорные конструкции теряют свою прочность. Их задача понять – стоит ли восстанавливать дом или лучше его снести.

Поврежденные кровли – типичная проблема для города Ирпень. Если дальше медлить, они потеряют и то, что уцелело, поскольку вода после всех этих событий наш самый главный враг. Люди хотели возвращаться уже в свои квартиры, но что делать с водой у людей пока нет выхода. Потому что те подрядчики, к которым уже обращались, чтобы получить какую-то смету на эти работы по восстановлению крыши – суммы неподъемные, ищем инвесторов. Благотворительные организации, будут ли от государства компенсации, мы даже пока не можем рассчитывать, потому что идет война, говорит один из жильцов поврежденного дома.

Государство обещает возместить потери. Для этого фотографии и видео поврежденного жилья необходимо внести в приложение "Дия". Такие заявки уже зарегистрировали около 173 тысяч украинцев. Только за последние три недели эта цифра выросла на 56 тысяч. Если "Дии" нет — заявку нужно подать в органы местного самоуправления или военную администрацию. Также обратиться в Нацполицию для возбуждения уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества. Среди пакета документов должны быть копии права собственности и технического паспорта.

Как именно будут компенсировать убытки – этот вопрос правительство только разрабатывает. В законопроект депутаты внесли уже более 700 правок. Самые дискуссионные — будут ли возмещать жилье более чем на 150 квадратных метров. Спорят, что делать с нежилыми помещениями и коммерческой недвижимостью. Если дом можно восстановить – компенсация будет денежная. Если же дом нужно сносить – вместо денег людям дадут квадратные метры.

"Мы предусмотрели возможность, что человек сам будет выбирать населенный пункт, где он хочет иметь дом. Сам будет выбирать объект, где он хотел бы проживать, конечно, там будет и соответствующая методика оценки и экспертизы. Градация потому, что нельзя сравнивать все населенные пункты, потому что они там имеют даже разницу в стоимости жилья", — говорит народный депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Как именно это будет происходить – механизм дорабатывают. Хотя уже понятно, на это уйдет сотни миллиардов гривен, которых в бюджете нет. К финансированию будут привлекаться международные инвесторы.

Для тех людей, жилье которых полностью разрушено, городские власти Ирпеня планируют построить новый жилой комплекс на территории бывшего санатория "Ласточка". Государство обещает этот проект профинансировать. А пока предлагают ночлег в палаточном городке. Временным пристанищем стал и корпус одного из санаториев.

Компенсируют ли деньги тем, кто за свой счет уже взялся ремонтировать жилье, вопрос открыт.

"Пока такая процедура законопроектом не предусмотрена. Но насколько я понимаю, если есть возможность у ОСББ и областных администраций помогать ремонтировать поврежденное жилье и менять окна и ремонтировать крыши, это максимально сейчас нужно проводить, поскольку буквально через несколько месяцев уже будет осень", — подчеркивает Елена Шуляк.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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