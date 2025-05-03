Компенсация от РФ для людей, пострадавших из-за войны войны: куда обращаться

Украинцы могут обращаться, чтобы получить компенсацию от РФ / © Associated Press

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Украинцы имеют возможность подавать заявления в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины В настоящее время уже работают шесть новых категорий.

Когда начнут выплачивать деньги и кто сможет получить их — в материале ТСН.

Елена из Бахмута рассказала свою историю

Бахмутчанка Елена проводит экскурсию по своему новому жилью. В прошлом году ее вместе с сыном Жориком и дочкой Маргаритой поселили в городке Хансена. Это жилой квартал под Киевом построенный на средства американского филантропа Делл Лой Хансена.

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Сегодня она вспоминает, как убегая из Бахмута в феврале 2022 года, оставила трехкомнатную квартиру и работу. Вместе с мужем, сыном и соседями они двинулись на запад. Там семья разделилась.

«Так случилось, что муж решил пойти на войну, а я, беременная, поехала с ребенком в эвакуацию в Польшу», — говорит Елена.

Вскоре она родила в Варшаве девочку и решила вернуться в Украину. И это время совпало с оккупацией россиянами ее родного города. Поэтому Елена одной из первых обратилась в международный реестр убытков. Это такая международная организация, которая собирает информацию о нанесенных агрессией России материальных и других потерях с целью в будущем выставить ей счет.

Дом, где живет Елена / © ТСН

Как собирают информацию об ущербе, нанесенном Россией

Маркиян Ключковский — исполнительный директор реестра убытков. Говорит, что информацию о потере имущества собирают еще с прошлого года. Сейчас зарегистрировано более двадцати тысяч обращений. Поэтому следующим шагом будет создание международной комиссии, которая будет оценивать убытки. А уже потом будет организован фонд, деньги из которого будут направлены на их возмещение

«Пока нет практического механизма, как это сделать. Много обсуждений об использовании замороженных активов Российской Федерации, есть другие механизмы. Эта работа еще продолжается, однозначных ответов пока нет, но, опять-таки, главное для нас на этом этапе — это то, что все солидарны в одном», — говорит он.

Уже работают девять категорий убытков. Их могут подавать как физические, так и юридические лица:

вынужденное внутреннее переселение

смерть близкого члена семьи

исчезновение без вести близкого члена семьи

серьезные телесные повреждения

сексуальное насилие

пытки или бесчеловечное поведение

лишение свободы

принудительный труд или служба

повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества.

Со временем перечень и классификация преступлений россиян будет расширен до сорока пунктов. Обращаться в «реестр убытков» призывают и в Министерстве юстиции.

Также чиновники говорят, что работают над упрощением процесса регистрации. Сейчас подать заявку можно через портал «Дія» или через ЦПАУ. Данные об убытках, зарегистрированные на портале «Е-восстановление», должны подтягиваться автоматически.

Наши собеседники говорят, что работают над тем, чтобы возмещения начались максимально быстро. Но признают — без помощи международных партнеров будет сложно заставить россиян платить. Поэтому начало этих выплат может растянуться на годы.

Пример компенсаций потерь из-за войны войны

Есть примеры компенсаций ущерба нанесенного войной и в истории Украины. Историк Светлана Даценко напоминает, что после поражения во Второй мировой войне — Германия до сих пор выплачивает репарации. Сначала долги взыскал Советский союз. Правда, о компенсации для людей тогда речь не шла.

«Была определена сумма нанесенного ущерба Германией, в частности фигурирует цифра в 450 миллиардов рублей. Это убытки, которые нанесены были в СССР за время оккупации территории Германией. И это возмещение происходило, как компенсация осуществлялась, как деньгами, так и материальными ценностями, разработками или, например, оборудованием предприятий», — говорит историк.

А после распада СССР обратиться за компенсацией смогли и обычные граждане. Прежде всего — жертвы Холокоста и «остарбайтеры» — принудительно вывезенные рабочие.

Перед определенными трудностями при регистрации в международном реестре возмещения ущерба встала и Елена. Ее заявку система не принимала из-за переименования улиц в городе Бахмут. В бумажных документах были одни названия, в онлайн реестрах — другие.

Ждет Елена и на компенсацию от государства Украина, и на упрощение оформления документов для подтверждения ВПЛ. А пока война продолжается, ее муж защищает Украину на фронте, а дети растут в квартире, в городке для беженцев под Киевом.

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