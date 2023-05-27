Комплексное восстановление Киевщины: какие документы нужно иметь, если ваше жилье разрушено войной

В Ирпене начали восстанавливать около 70 частных домов. Все в рамках комплексной программы восстановления помещения для тех, кто его потерял из-за войны. Программа будет действовать по всей Киевской области, где побывали оккупанты. Что нужно иметь и знать перед подачей заявки на восстановление, сообщает ТСН.

Например, двор ирпенчанина Сергея. От дома, в котором он прожил более 40 лет, российские снаряды не оставили почти ничего. Восстанавливать что-либо даже не пытался. Сначала, потому что был шокирован, а потом, потому что понял – не за что.

В этом месте Ирпень пострадал больше всего — на несколько улиц найти хоть десяток уцелевших домов после деоккупации было невозможно.

Так все выглядело тогда. А сейчас – гудят экскаваторы и разъезжают грузовики. Потому что начались работы по восстановлению сразу двух улиц Ирпеня: Багирова и Гостомельского шоссе, около 70 частных домов. В основном все на средства государства. К ней присоединились ООН и благотворительный фонд "ДЖЭМ" из США, сейчас их доля это окна и стройматериалы.

Сейчас речь идет только о частных домах, многоэтажные начнут в ближайшие недели, потому что продолжается демонтаж. Но в целом программа восстановления рассчитана не только на Ирпень, но и на всю Киевщину. Имеет определенную очередность, в частности, учитывая финансирование. Но никаких сложностей для граждан, чтобы в эту очередь, попасть нет. Главное говорит иметь документы владельца и подать заявку, что ваша недвижимость пострадала.

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Программа восстановления дает на выбор 4-5 проектов разных домов. Если вы не уверены, есть ли в списках на восстановление. то подать данные также не сложно – заявка в Действия, или обращение в местную администрацию.

Главным преимуществом комплексного восстановления Киевщины является то, что работы ведутся непрерывно, начатые в Ирпене сегодня, планируют завершить к середине осени, а еще восстановление касается не только домов, но и всей инфраструктуры вокруг улиц, тротуаров, мостов.

Напомним, госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского форума безопасности написала, что Украина уже начала восстановление поврежденного имущества украинцы, однако в течение ближайшего десятилетия стране понадобится по меньшей мере $400 млрд в рамках международной поддержки.

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