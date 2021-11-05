"Компромиссов с коронавирусом нет": в Минздраве назвали количество людей, которых каждый час удается спасать благодаря вакцинации

Украинцев просят соблюдать карантинные ограничения.
Вакцины против коронавируса помогут преодолеть пандемию, но важнейшим элементом в этой борьбе является ответственность, в частности, граждан к карантинным ограничениям и необходимости привиться.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 ноября.
Глава Минздрава отметил, что ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы против COVID-19. По его словам, почти все тяжелые случаи, нуждающиеся в реанимационных мероприятиях, также не вакцинированы.
"Компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире. Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации, каждый час мы спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем 1 человеческую жизнь", — подчеркнул Ляшко.
В этом контексте глава Минздрава призвал вакцинироваться украинцев и объяснить необходимость прививки своим родным и близким, чтобы те тоже вакцинировались. Кроме того, Ляшко в очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать карантинные ограничения.
"Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии – ответственность. Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимости привиться", — подытожил Виктор Ляшко.
Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.