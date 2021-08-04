Компьютерные игры не для детей: китайская фирма-производитель запретит школьникам тратить на них деньги

Компьютерные игры не для детей: китайская фирма-производитель запретит школьникам тратить на них деньги

Сейчас несовершеннолетние могут играть лишь час в сутки по будням и два часа — в выходные.

Крупнейшая китайская фирма-производитель этих развлечений запретит школьникам до двенадцати лет тратить на них деньги, а вскоре возможно и вообще запретит детям такого возраста играть.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.

Новости мира: китайский производитель компьютерных игр запретил детям до 12 лет покупать их товар

Сейчас несовершеннолетние могут играть лишь час в сутки по будням и два часа — в выходные. Такое заявление компания сделала из-за огромных потерь — акции обесценились сразу на 10 процентов после одной лишь статьи в китайской официальной газете, где компьютерные игры назвали "духовным опиумом". Личное состояние гендиректора компании Ма Хуатена за один только день уменьшились на 3 миллиарда.

Напомним:

На Филиппинах подростки продолжали играть в видеоигры, хотя компьютерный клуб затопило по пояс из-за тайфуна. Владельцы пытались выгнать детей. Впрочем, те даже не слушали и продолжали свое. Юные игроки спохватились только после того, как им объяснили, что может ударить электрическим током.

хотя компьютерный клуб затопило по пояс из-за тайфуна. Владельцы пытались выгнать детей. Впрочем, те даже не слушали и продолжали свое. Юные игроки спохватились только после того, как им объяснили, что может ударить электрическим током. А японский блог воспроизвел компьютерную игру в реальном жизни. Получилось настолько похоже, что видео сразу стало виральним в Сети.

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