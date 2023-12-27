Кому и как могут заблокировать зарплату из-за неявки в военкомат: экономист ответил

После появления нового законопроекта о мобилизации, в обществе живо обсуждают одну из скандальных его норм о запрете уклонистам распоряжаться собственными средствами, которые, например, размещены на банковских счетах или на банковских карточках.

Кому и как именно могут заблокировать заработную плату, которая уже поступила на банковский счет – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал авторитетный экономист Олег Пендзин.

«Я считаю, что когда дойдет до обсуждения, то они (авторы законопроекта – Ред.) объяснят, о чем идет речь, – говорит Олег Пендзин. – ТЦК будут иметь полномочия без оформления админпротокола накладывать штраф. А наложение штрафа, не уплачиваемого в течение установленного законодательством срока, автоматически заносит нарушителя в Единый реестр должников. С помощью такого механизма они собираются задействовать этот реестр. Это единственный способ обеспечить конституционность подобного инструментария. То есть они хотят посылать человеку повестку по электронной почте. Человек не явился в установленный срок (в ТЦК — Ред.), на него наложили штраф в размере нескольких тысяч гривен. Не знаю, какие они определят сроки погашения. Если штраф не уплачен, человек попадает в реестр должников. Если человек попадает в этот реестр, то в отношении него начинает работу исполнительная служба, которая может заблокировать счета, запретить распоряжаться имуществом. То есть, хотят сделать такой механизм".

По словам Олега Пендзина, в окончательном варианте этот законопроект, очевидно, будет несколько иным.

«Они все политики. Они все безумно боятся поставить крест на своей политической карьере. То, что там написано (в законопроекте – Ред.) – это ужас и слезы. Я думаю, что эта норма исчезнет. Как и огромные штрафы, о которых идет речь», — говорит экономист.

Ранее сообщалось о том, что юристы считают новый законопроект о мобилизации нарушением принципов демократии.

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