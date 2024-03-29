Кому мешает Telegram и кто хочет его "прикрыть" в Украине: все горячие подробности

Очередная новость, возмутившая и разделившая общество. Telegram. Быть или не быть? Вопрос блокировки Telegram крепко держится в воздухе. Нардепы представляют законопроекты, которые могут ограничить работу приложения в Украине. Вмешался и начальник украинской разведки Кирилл Буданов.

Что сказал генерал, чем и кому мешает Telegram и какова его судьба, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Telegram заблокируют или нет?

Слухи о том, что в Украине могут заблокировать Telegram, ходят уже несколько месяцев. Такие новости, конечно, наделали шум. Ведь Telegram заменяет людям новостные ресурсы и телевидение. Там быстрее всего сообщают о том, куда летят российские ракеты, о последствиях и вообще коротко обо всех событиях в Украине и мире.

С инициативой запретить Telegram сначала выступил Комитет по свободе слова, тогда же и созвали заседание, чтобы решить судьбу приложения. Глава этого Комитета Ярослав Юрчишин подчеркнул, что хочет услышать о болезненных аспектах, связанных с работой журналистов в условиях войны, и этических вызовах, которые ставит такое чрезвычайное положение. В ходе обсуждения председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт назвал платформу недружественной:

“Важно перенимать европейские практики, чтобы нас потом не травили за «препятствование свободе слова». Давайте активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами”.

Российский след и инициативы по ограничению работы приложения

И здесь есть судьба правды, ведь Telegram принадлежит предпринимателю, россиянину Павлу Дурову, хотя он и не живет долгое время в стране-агрессоре. В то же время руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос не стоит слишком остро. Но тогда до консенсуса так и не дошли. Одни за блокировку телеграммы, другие против.

Впрочем, 21 марта появилась новая инициатива, теперь от нардепа Европейской Солидарности Николая Княжицкого. Он начал собирать подписи в поддержку законопроекта о введении государственного регулирования Telegram в Украине. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице и подтвердил в комментарии "Детектор медиа":

“Проблема Telegram – это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. И получается совсем странная ситуация: с одной стороны, Генштаб ВСУ прямо говорит, что нужно прекратить использование российских сетей типа Telegram, а СБУ, МВД, СНБО и другие органы делают совместное заявление об использовании Telegram российскими спецслужбами. Но с другой — эти же органы используют этот же Telegram как официальный источник информации для украинцев”.

О блокировке речи не идет?

Он отметил, что в законопроекте речь идет не о блокировании "Telegram и подобных ему платформах распространения СМИ", а о том, чтобы "ввести такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube".

“Речь идет о том, что их структура собственности должна быть прозрачной, должно быть понятно, где находятся их серверы. Если ответов на эти вопросы нет, государство имеет право ограничить их использование”.

В каких условиях Telegram может продолжить работу в Украине?

По словам Княжицкого, первое требование к сервисам — они должны открыть представительство в Украине или стране ЕС, чтобы с ними могли связаться украинские регуляторы. Вторая — обязать сервисы отвечать на запросы украинского Нацсовета, как это делает YouTube. Третья — сервисы и платформы должны самостоятельно определить, как поступать с законодательно запрещенным контентом — распространением порнографии, продажей наркотиков, глорификацией фашизма и т.д.

Если руководство Telegram не пойдет на диалог, госорганам и банкам Украины, работающим с финансовой информацией граждан, будет запрещено использовать Telegram на своих устройствах. В то же время народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что Украине вряд ли удастся приструнить Х, TikTok и Telegram:

«Дезинформация очень часто в соцсетях координируется, и она довольно масштабная, и рассчитывать, что Украина каким-то образом приструнит Х, приструнит ли текток, или телеграмм — мне кажется, это было бы очень наивно и, очевидно, это можно делать только вместе со странами, рекламным рынком которых эти платформы дорожат”.

Инициатор законопроекта – кум с ФСБшником?

Но есть нюанс. В Сети появилась информация, что нардеп Княжицкий, который так выступает против Телеграммы, дружит с ФСБшником Сивковичем. По данным "Трухи", член фракции Порошенко Княжицкий продолжает поддерживать тесные связи с госпредателем и ФСБшником Владимиром Сивковичем, который в 2014 году бежал в РФ, где работает на российские спецслужбы. Княжицкий и Сивкович продолжили общение даже после аннексии Крыма Россией, Иловайского котла и всех зверств РФ в Украине.

Нардеп в 2017 году встречался вместе с предателем на курорте в Турции, а затем (как минимум в 2018-2019 годах) — в Израиле и Австрии. Эксклюзивные фото со ссылкой на собственные источники показала "Труха".

Более того, они вроде бы еще и кумовья. Княжицкий при Януковиче работал помощником Сивковича. Вместе даже основали ОО "Институт Общество". То есть дружить с ФСБшником во время войны — это ок, а вот Telegram мешает?

Опасность приложения

В то же время в Telegram действительно гуляет много разной информации. Им точно так же пользуются россияне, а люди когда умышленно, а если нет, сливают результаты прилетов после атак, чем помогают корректировать вражеский огонь. А сколько "кротов" поймали спецназовцы, которые именно через Telegram "сливали" информацию о перемещении техники и размещении войск.

Но есть плюсы. Например, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов 27 марта заявил, что Telegram таки составляет проблему для национальной безопасности Украины, но в то же время служит средством распространения нужной информации на оккупированных Россией украинских территориях:

“У нас любой человек может сделать канал в Telegramе, начать на нем писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется. Telegram во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что работает более или менее”.

Кому могут запретить воспользоваться приложением?

Сейчас есть шанс, что, например, определенным категориям запретят пользоваться Telegram. Это касается представителей государственных органов и местных властей. Такое табу предлагают применить в случае, если этот многоплатформенный мессенджер будет признан непрозрачной Сетью, сообщил председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что пока неизвестно, где на самом деле находятся активы Telegram, поэтому по запросу Нацсовета по радиовещанию и телевидению мессенджер должен показать свою систему собственности.

"Если она прозрачна и там нет ФСБшных хвостов и китайских спецслужб, если она не покажет систему собственности, то получит статус системы с непрозрачной системой собственности".



Но в противном случае следствием того, что тогда государство не сможет размещать там свои активы.

"То есть там не может быть аккаунтов государственных органов, представителей органов самоуправления или национальных представителей власти".

Сотрудничество с российскими силовиками

В то же время, 28 марта председатель комитета Госдумы России по молодежной политике Артем Метелев заявил, что Telegram сотрудничает с российскими силовиками.

"Мессенджер ведет себя в рамках законодательства, администрация и лично Павел Дуров всегда очень быстро реагируют на события, сотрудничают с силовиками, в частности, блокируют запрещенный контент".

Дуров выступление с неожиданным заявлением

Хотя ранее представитель Telegram заявлял, что мессенджер пытается оградить украинцев и других пользователей от российской слежки. Однако 28 марта основатель приложения Павел Дуров сделал заявление, что на днях в Telegram пресекли десятки тысяч попыток отправить сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Кроме того, Дуров заявил, что с 1 апреля все пользователи Telegram из Украины, Беларуси и России смогут ограничить круг людей, которые могут посылать им личные сообщения.

Между тем в СБУ заявили, что приложение таки сотрудничает с российской Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. В частности, он выполняет просьбы россиян по блокированию некоторых каналов. Представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко отметил, что Служба безопасности отслеживает, где находятся серверы Telegram и есть вероятность, что они находятся на территории России. А собственник и разработчики мессенджера являются гражданами РФ.

Украинцы смогут выбирать?

Но в любом случае у граждан будет выбор пользоваться приложением или нет, если в государстве заявят, что Telegram таки “что-то скрывает”. Ярослав Юрчишин отметил, что речь о полной блокировке идти не будет:

“Поэтому для пользователей соцсети, даже если после принятия закона Телеграммы будут признаны непрозрачной сетью, ничего не изменится. Кроме того, чтобы там не будет условно говоря аккаунта ГУР”.

Запрет на Telegram в США

Что интересно, центральное разведывательное управление США все чаще стало применять в своей работе OSINT, то есть разведку из открытых источников. Однако, несмотря на это, правительство категорически запрещает своим аналитикам пользоваться мессенджером Telegram. Поэтому в киберполиции советуют думать, перед тем как пересылать фото и видео с последствиями российских обстрелов, ведь есть риск того, что приложение контролируют российские спецслужбы и просто информацию могут перехватить.

Но есть еще одно "но". И без того безумный поток пропаганды может умножиться. Ранее представитель украинской разведки Андрей Юсов сделал заявление, что РФ активно скупает сейчас украинские Telegram-каналы, чтобы еще больше подогревать почву для того же Майдана-3 и через которые впоследствии начнут присылать необходимые для москвы месседжи.

Более того, Юсов ошеломил, что кроме Telegram-каналов, РФ уже подкупила нескольких известных украинцев, которые будут призывать людей идти сносить власть.

“Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников по нейтральным темам. Главное – вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом”.

Не Telegram единственным!

Ну и помним, что Telegram – не единственный мессенджер в мире, где можно собирать информацию и общаться. Главное – безопасность. Но и очень не хочется походить на Россию, где ограничений становится все больше.

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