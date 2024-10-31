Кому могут передать детей уклонистов на улице: адвокат назвал сценарии

По данным правоохранителей, в Украине были задержания, когда рядом с преступниками находились их дети.

На фоне усиления мобилизации и доставок военнообязанных в ТЦК с улицы, в соцсетях ряд пользователей задались вопросами о том, как будут действовать правоохранители в случае обнаружения на улице уклониста, который нарушил законодательство и находится с маленьким ребенком или выгуливает животное. Другими словами, пользователи соцсетей поинтересовались, если человек будет физически задержан за нарушение мобилизационного законодательства, что будет с ребенком или животным.

Опрошенные ТСН.ua правоохранители рассказали, что с точки зрения закона уклонист является нарушителем, поэтому, например, полицейские, которые уполномочены задержать, могут вызвать на место ювенальных полицейских (подразделение, работающее с детьми).

"Это может быть сделано для того, чтобы ребенок был в безопасности до того момента, когда его передадут в руки других родственников. Но, например, в Киеве пока ни одного такого случая не регистрировалось. В Украине были другие случаи, когда правоохранители задерживали преступников, рядом с которыми были дети. Конечно, если рядом с преступником находится его ребенок, это не является основанием для того, чтобы отпускать нарушителя закона. На место вызывались ювенальные полицейские, которые решали, как действовать дальше", - сообщили нам источники в полиции.

В свою очередь, адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе на вопросах мобилизации, говорит, что вопрос касательно детей уклонистов действительно интересен.

"Если отца задерживают полицейские и забирают во время воздушной тревоги, то это – оставление в опасности беспомощного ребенка. Во время тревоги нужно идти в укрытие, а задержание отца будет 100% квалифицироваться как криминал ", – говорит Роман Симутин.

При этом он не исключает, что может быть найден компромисс — на место происшествия могут быть вызваны работники соцслужб, уполномоченные заниматься детьми.

"Сотрудник полиции в любом случае должен составить протокол задержания и сообщить родственникам, адвокату. Если полицейские просто оставят ребенка самого на улице - это как минимум неисполнение своих обязанностей, халатность, служебное преступление. Касательно возможных ситуаций с военнообязанными, которые выгуливали собак и были задержаны, а животное осталось на улице — это не будет квалифицироваться как жестокое обращение с животными", — резюмирует адвокат.

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Ранее сообщалось о том, как ТЦК будет искать уклоняющихся на улицах и трассах.

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