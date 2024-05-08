Кому не нужно идти в ТЦК по новому закону о мобилизации – объяснили представитель Генштаба и юрист.
По новому закону о мобилизации все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет должны прийти в ТЦК и СП, чтобы обновить свои военно-учетные данные. Сделать это нужно в течение 60 дней после вступления в силу нового закона (18 мая). Однако для определенных категорий мужчин есть исключение.
Кому не нужно идти в ТЦК по новому закону о мобилизации – читайте на ТСН.ua.
Кому нужно обновить данные в ТЦК
Закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая 2024 года. После этой даты все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно будет сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного. Планируется, что обновление через ЦПАУ должно заработать с 17 мая, а электронный кабинет – с 17 июня.
Обновить свои военно-учетные данные с 18 мая должны:
- призывники в возрасте 17-25 лет, имеющие удостоверение о приписке;
- военнообязанные в возрасте 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;
- женщины-медики и фармацевты, состоящие на военном учете.
Как сообщил представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко, обновить свои военно-учетные данные должны все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет – независимо от того, является ли лицо пригодным, ограниченно пригодным, непригодным к военной службе.
Глущенко также напомнил, что статус "ограниченно пригодный" был исключен из нового закона. Теперь гражданам будут предоставлять только статусы пригодный или непригодный к военной службе.
"Эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации", — объяснил представитель Генштаба.
Кому не нужно идти в ТЦК
Как пояснил Глущенко, не нужно идти в ТЦК для обновления информации гражданам с 18 до 60 лет, которые исключены из военного учета. Этот факт должен быть указан в государственных реестрах и военных билетах граждан.
Если в военно-учетном документе мужчины отсутствует отметка об исключении из военного учета, то у работников ТЦК могут возникнуть вопросы к такому лицу для уточнения его статуса.
Если человек был исключен из военного учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, следует обратиться в ТЦК для получения этой записи.
Также мужчины с 18 до 60 лет, которые после публикации закона о мобилизации (17 апреля) уже обновили свои данные в ТЦК, не обязаны обновлять информацию снова после вступления в силу закона 18 мая.
За что исключают из военного учета
По новому закону о мобилизации, исключению из военного учета в ТЦК подлежат те, кто:
- прекратил гражданство Украины;
- признанный ВВК непригодным к военной службе;
- достиг предельного возраста пребывания в запасе (те, кому более 60 лет).
"Если вас исключили из учета, ваш военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключениях из военного учета. Если вы обновили свои данные до 18 мая (до вступления в силу закона), в любом случае у него возникает обязательно обновить их еще раз, даже если не произошло никаких изменений", – объяснил в комментарии "РБК-Украина" адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
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