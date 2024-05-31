Кому не нужно становиться на воинкий учет 2024: все исключения

О том, кому не нужно идти в ТЦК после вступления в силу нового закона о мобилизации, читайте в материале ТСН.ua.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он устанавливает ряд дополнительных обязанностей для украинцев. Те, кто состоит на военном учете, обязаны в течение 60 дней уточнить адрес проживания, номера телефонов и другие личные данные.

О том, кому не нужно идти в ТЦК после вступления в силу нового закона о мобилизации, читайте в материале ТСН.ua.

Кому не нужно идти в ТЦК

Обязанность идти в ТЦК для обновления данных не распространяется на граждан, исключенных с воинского учета.

"Поэтому им такое обновление проводить не нужно", – говорит ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

В каких случаях исключают с воинского учета

По новому закону, исключению с воинского учета в ТЦК и СП подлежат граждане, которые:

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Кому не нужно обновлять учетные данные

Согласно закону, обновить данные должны граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, требование не распространяется на:

мужчин моложе 18 лет;

мужчин старше 60 лет;

женщин на военном учете;

признанных непригодными по состоянию здоровья с исключением с воинского учета;

лиц, официально прекративших гражданство Украины.

Нужно ли обновлять данные военнослужащим

Военнослужащим не нужно обновлять данные, поскольку они не состоят на военном учете. Если военнослужащий попытался обновить данные через "Резерв+" и увидел статус "В розыске", скорее всего, ТЦК не успел оцифровать данные и внести их в реестры.

Чтобы исправить ошибку, следует обратиться лично или через членов семьи в территориальный центр, предоставить необходимые документы и справку о зачислении на службу.

Что делать, если вы обновили свои данные до 18 мая

"Если вас исключили с учета, ваш военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключении с воинского учета. Если вы обновили свои данные до 18 мая (до вступления закона в силу), в любом случае у вас возникает обязанность обновить их еще раз, даже если не произошло никаких изменений", – отметил адвокат Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".

Что говорят в Генштабе

Полковник Юрий Глущенко, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дал разъяснение относительно того, кому не нужно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных.

"Гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, которые исключены с воинского учета (о чем указано в соответствующих государственных реестрах и их военных билетах), не нужно приходить в ТЦК для обновления информации", – говорит Юрий Глущенко.

Однако представитель Генштаба подчеркнул, что во время действия правового режима военного положения и мобилизации каждый мужчина должен иметь с собой военно-учетный документ с соответствующими отметками.

Если в документе отметки нет или нет самого учетного документа, следует обратиться за ними в ТЦК по месту жительства. Если этого не сделать, во время проверки документов могут вручить повестку на уточнение данных.

"В случае, если человек был исключен с воинского учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, ему необходимо обратиться в ТЦК для получения этой записи ", — отметил он.

Полковник Глущенко подчеркнул, что каждый гражданин обязан иметь с собой военно-учетные документы.

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