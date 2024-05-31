Кому не нужно становиться на воинкий учет 2024: все исключения

О том, кому не нужно идти в ТЦК после вступления в силу нового закона о мобилизации, читайте в материале ТСН.ua.
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он устанавливает ряд дополнительных обязанностей для украинцев. Те, кто состоит на военном учете, обязаны в течение 60 дней уточнить адрес проживания, номера телефонов и другие личные данные.
О том, кому не нужно идти в ТЦК после вступления в силу нового закона о мобилизации, читайте в материале ТСН.ua.
Кому не нужно идти в ТЦК
Обязанность идти в ТЦК для обновления данных не распространяется на граждан, исключенных с воинского учета.
"Поэтому им такое обновление проводить не нужно", – говорит ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
В каких случаях исключают с воинского учета
По новому закону, исключению с воинского учета в ТЦК и СП подлежат граждане, которые:
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Кому не нужно обновлять учетные данные
Согласно закону, обновить данные должны граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, требование не распространяется на:
- мужчин моложе 18 лет;
- мужчин старше 60 лет;
- женщин на военном учете;
- признанных непригодными по состоянию здоровья с исключением с воинского учета;
- лиц, официально прекративших гражданство Украины.
Нужно ли обновлять данные военнослужащим
Военнослужащим не нужно обновлять данные, поскольку они не состоят на военном учете. Если военнослужащий попытался обновить данные через "Резерв+" и увидел статус "В розыске", скорее всего, ТЦК не успел оцифровать данные и внести их в реестры.
Чтобы исправить ошибку, следует обратиться лично или через членов семьи в территориальный центр, предоставить необходимые документы и справку о зачислении на службу.
Что делать, если вы обновили свои данные до 18 мая
"Если вас исключили с учета, ваш военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключении с воинского учета. Если вы обновили свои данные до 18 мая (до вступления закона в силу), в любом случае у вас возникает обязанность обновить их еще раз, даже если не произошло никаких изменений", – отметил адвокат Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".
Что говорят в Генштабе
Полковник Юрий Глущенко, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дал разъяснение относительно того, кому не нужно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных.
"Гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, которые исключены с воинского учета (о чем указано в соответствующих государственных реестрах и их военных билетах), не нужно приходить в ТЦК для обновления информации", – говорит Юрий Глущенко.
Однако представитель Генштаба подчеркнул, что во время действия правового режима военного положения и мобилизации каждый мужчина должен иметь с собой военно-учетный документ с соответствующими отметками.
Если в документе отметки нет или нет самого учетного документа, следует обратиться за ними в ТЦК по месту жительства. Если этого не сделать, во время проверки документов могут вручить повестку на уточнение данных.
"В случае, если человек был исключен с воинского учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, ему необходимо обратиться в ТЦК для получения этой записи ", — отметил он.
Полковник Глущенко подчеркнул, что каждый гражданин обязан иметь с собой военно-учетные документы.
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Ранее ТСН.ua писал об отсрочке от мобилизации по состоянию здоровья и приводил полный список болезней.
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