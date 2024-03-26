Кому нужно волноваться в Кабмине: политолог — о кадровых перестановках в ближайшее время

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — это продолжение кадровых изменений, которые начались еще в феврале 2024-го.

Об этом сказал политолог Владимир Фесенко рассказал в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для ее проекта "Ремарки".

"Я имею в виду, изменения военного руководства страны: отставка Залужного, назначение нового руководителя Вооруженных сил Украины. Затем последовала целая волна кадрового обновления в военном руководстве и еще процесс продолжается. Ожидаются (возможно, это произойдет в апреле) определенные кадровые изменения в Кабмине". .. И там ожидаются не просто кадровые решения. Президент заявил, что может быть проведена определенная структурная реорганизация Кабинета министров Украины. Речь идет об объединении некоторых министерств и соответственно о сокращении некоторых министерств и ведомств", — отметил Фесенко.

По его словам, в рамках этого процесса могут быть соответствующие кадровые решения.

"Уже можно с высокой вероятностью сказать, что у нас уже вряд ли будет существовать в прежнем виде Министерство молодежи и спорта. Его аппарат, скорее всего, в сокращенном виде присоединят к Министерству культуры и информационной политики, как это было уже некоторое время назад. И я не исключаю, что такие же сокращения могут затронуть еще два-три министерства. Поговаривают, что могут быть кадровые изменения во главе отдельных министерств", — рассказал политолог.

По словам Фесенко, министерства могут возглавить новые руководители.

"В частности, ходят слухи о том, что могут поменять министра иностранных дел Украины. К Дмитрию Кулебе есть определенные претензии по кадровой политике, по работе посольств отдельных, но с другой стороны... Дмитрий Кулеба вместе с Михаилом Федоровым и Малюской – ветераны в нынешнем правительстве, только трое, кто работает в составе Кабмина с 2019 года, все остальные позже пришли, поэтому у него опыт и у него положительная репутация и внутри страны и за рубежом, поэтому я не исключаю, что при всех претензиях он может остаться на своей должности.Могут быть изменения и некоторых губернаторов.Я не исключаю, что возможно (пока ничего неизвестно об этом, но кто знает) будут какие-то изменения и в Офисе президента... Президент анонсировал большие кадровые изменения, поэтому они могут быть. – точно. Они готовятся, но их масштаб пока под вопросом", – рассказал Фесенко.

Напомним, согласно новому указу президента, место секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины займет Александр Литвиненко. Он с 2021 года возглавлял Службу внешней разведки Украины, а до этого — был директором Национального института стратегических исследований.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.