"Кому патрон дать, кто застрелиться хочет?": военный рассказал о 830 днях в российском плену

В плену российские офицеры постоянно нагнетали обстановку, заявляли, что войска РФ уже якобы находятся под Киевом, а однажды предлагали патрон, чтобы застрелиться.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал военный срочной службы 12-й бригады оперативного назначения НГУ, защитник Мариуполя Сергей Можаровский.

"Там был один инспектор, который нас охранял, не помню его фамилию. Он – офицер. И он постоянно к нам заходит, строят нас, и он говорит: "Так что вы, кому патрон дать?". Все такие: "Какой патрон?" А он: "Ну на, я дам сейчас тебе патрон, кто застрелиться хочет?" Он морально постоянно нагнетал, постоянно имел какие-то новости. Говорит: "Мы уже под Киевом, скоро вы дома будете". Постоянно они удручали обстановку. Типа вы там никому не нужны и вас все забыли, никто вас не поменяет. Это постоянно было", – говорит военный.

По его словам, они с побратимами понимали, что это неправда.

“Мы прекрасно понимали, что во-первых, это враг, и он вряд ли скажет нам правду. Возможно, он говорит, что показывают ему в их новостях”, — рассказал Сергей Можаровский.

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