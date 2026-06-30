Кому повысят зарплаты и пенсии в июле: эксперты ошеломили своим прогнозом

Эксперты объяснили, что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в июле / © Киевская городская прокуратура

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Июль принесет украинцам ряд финансовых изменений. По последним официальным данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в стране уже достигла 30 515 грн брутто. В июле этот показатель должен продолжить рост, но экономисты спорят, будет ли он символическим или достаточно заметным.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что массовая индексация выплат не предусмотрена, однако часть пенсионеров гарантированно получит индивидуальные надбавки.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Зарплаты в июле: чего ожидать

Экономические эксперты Олег Пендзин и Андрей Шевчишин сходятся во мнении, что заработные платы украинцев в июле продемонстрируют положительную динамику, однако их оценки и факторы влияния существенно различаются.

Олег Пендзин настроен более пессимистично. По его оценке, доходы увеличатся лишь у небольшого числа граждан, поэтому и средняя зарплата по Украине вырастет ненамного.

«Рост будет небольшим — примерно на 1% или на 300 грн, либо чуть больше, но не выше 31 000 грн. Очевидно, что заработки в бюджетной сфере останутся на нынешнем уровне, как и в большинстве отраслей. За исключением агросектора: там будет сезонное повышение заработка механизаторам, ведь начнутся уборочные работы, во время которых, как известно, платят от выработки. По данным рекрутинговых порталов, комбайнеры будут получать до 55 тыс. грн/месяц, трактористы — до 45 тыс. грн/месяц. Но рост их зарплат незначительно повлияет на средний показатель зарплаты, ведь на полях по состоянию на июнь работает около 60 тысяч таких специалистов. Более весомым фактором станет рост выплат военным, именно благодаря этому мы увидим повышение средней зарплаты», — сказал он.

Андрей Шевчишин, напротив, ожидает в июле заметного повышения средней зарплаты по стране — сразу до 32 840 грн. Эксперт отметил, что доходы вырастут не только в агросекторе и у военнослужащих, но и у тех специалистов, кто получает вознаграждение с прямой привязкой к курсу доллара.

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По его оценкам, доля тех, кто получает заработную плату в иностранной валюте, составляет около 7–9% от всего работающего населения Украины, или примерно 1–1,2 млн человек. Это значительное число высокооплачиваемых специалистов, чьи доходы заметно влияют на общий показатель. А поскольку официальный курс доллара только за июнь подорожал почти на 70 копеек, это автоматически привело к росту их средних заработков в гривневом эквиваленте.

«Помимо роста курса доллара, в июле на высокий средний уровень заработной платы повлияет период отпусков, когда начисляются дополнительные выплаты. Еще один фактор — „отбеливание“ зарплат в связи с ужесточением требований к бронированию работников от призыва. Очевидно, что при этом увеличится разрыв в заработках между высокооплачиваемыми специалистами и остальными работниками», — считает Андрей Шевчишин, экономический эксперт.

Пенсии в Украине: кто будет получать больше

В июле, как и в предыдущие три месяца, массового повышения пенсий в Украине не ожидается, поскольку плановая индексация была проведена ещё в марте. Однако выплаты будут увеличиваться в индивидуальном порядке для нескольких категорий граждан.

Автоматические возрастные надбавки:

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Юбиляры в возрасте 70, 75 и 80 лет. Пенсионерам, которым в июле исполнится указанный возраст, автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты. Суммы распределяются следующим образом: от 70 до 74 лет — 300 грн , от 75 до 79 лет — 456 грн , от 80 лет — 570 грн . Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн . Доплата начисляется строго со дня рождения, поэтому в первом месяце она может быть неполной. Например, если пенсионер родился 16 июля, он получит половину суммы, а если 31 июля — доплата будет только за один день.

Неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет. При наличии необходимого страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) они имеют законное право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. На сегодняшний день это 3 458,8 грн. Если текущая пенсия и без того выше, то надбавки не будет. Доплата начисляется автоматически, никуда обращаться не нужно. Но по техническим причинам (например, если день рождения 26 июля, а пенсии выплачиваются с 4 по 25 число), официальный перерасчет и доплата задним числом будут произведены в августе.

Отдельные правила действуют в отношении работающих пенсионеров, которые не попали под автоматический перерасчет пенсии в апреле, поскольку на тот момент отработали лишь 22 месяца после назначения выплат. Они имеют законное право не ждать до апреля 2027 года, а уже в июле 2026 года пересчитать и увеличить свою пенсию в индивидуальном порядке, поскольку теперь прошло полных 24 месяца.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, если по состоянию на 1 марта (момент подсчета данных для апрельского автоматического перерасчета) у пенсионера не было полных 24 месяцев нового стажа, компьютерная программа его пропустила. Как только эти 24 месяца официально накопятся (например, в мае или июне), человек получает законное право инициировать перерасчет самостоятельно с помощью заявления.

Здесь важно соблюдать сроки:

Если подать заявление до 15 июля включительно , пенсию официально пересчитают с 1 июля. То есть повышенную сумму начислят за весь июльский период;

Если подать заявление позже, то есть после 15 июля, индивидуальный перерасчет будет произведён только с 1 августа.

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