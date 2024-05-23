Кому принадлежит имущество любовницы Януковича Полежай: ТСН выяснил возмутительные детали

После побега экс-президента Виктора Януковича 10 лет назад в Россию его имуществом в Украине, а также имуществом его бывшей любовницы, а ныне жены Любови Полежай (вернула себе девичью фамилию Садыкова), которая якобы родила ему сына, теперь владеют "люди" Януковича. Шикарное поместье, детская база отдыха, квартиры в элитных домах. Кто присматривает за всей этой роскошью? А на кого записано имение Януковича в России? Эксклюзивные детали – от журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

В село Новые Петровцы под Киевом расположено "Межигорье" — бывшая резиденция бывшего беглого президента Януковича.

Через высокий забор можно рассмотреть огромный дом с фамильным гербом на фасаде. Символы на нем зашпаклеваны. Рядом – коттеджный городок под названием "Лазарев Сад". Но интересующий нас дом отличается от здешних. Он имеет дополнительную зеленую защиту, похожую на живое ограждение, которое с улицы скрывает, что за ней происходит.

Имение в Новых Петровцах / Фото: ТСН.ua

Попасть на территорию коттеджного городка можно только через пост охраны. Местные часовые издали увидели камеру ТСН – заранее открыли нам дверь и скрылись.

Итак, на территорию мы попадаем беспрепятственно и трогаемся в сторону нашего имения.

Рядом с воротами – свежевысаженные тюльпаны. Все свидетельствует о том, что за имением ухаживают. Сверху сразу три камеры слежения. Но на звонок и стук в дверь никто изнутри не реагирует.

Из соседнего дома выходит мужчина. Однако на вопросы журналистов разводит руками и говорить отказывается.

Согласно реестру недвижимого имущества владелица этого дома – Татьяна Кобылинская. Запомните эту фамилию. Мы к нему еще вернемся.

Новые владельцы имущества семьи Януковича. Что их связывает с беглым президентом

Ранее этот дом в Новых Петровцах принадлежал Любови Полежай – бывшей любовнице, а затем, по данным российских реестров, и законной жене беглого президента Виктора Януковича. Уже в России она якобы родила Януковичу сына Григория.

Полежи с начала двухтысячных работала официанткой в Межигорье. Но потом оказалась в тесных отношениях с хозяином. В окружении ее называли его гражданской женой – вместе они воспитывали ребенка Полежай и имели общий быт. На нее оформляли недвижимость и разные бизнесы. И вместе бежали из Межигорья. Уже в России свою фамилию от первого мужа Полежай сменила на девичью и стала Садиковой. На эту фамилию и оформлена вся российская недвижимость нынешней семьи Януковича.

В Украине после Революции Достоинства имущество Полежай вместе с имуществом Януковича было арестовано. В частности, роскошная квартира на Оболонской набережной.

Там была квартира и Януковича. Но вдвое больше по площади. Рядом – салон красоты, доходы из которого получала Полежай.

Салон красоты

Принадлежал ей детский лагерь в Циблях, менее чем в 100 километрах от столицы. Этот лагерь отличался от находившихся рядом на берегу Каневского водохранилища. Суд оценил его в сто миллионов гривен.

На Полежай была записана и трехкомнатная квартира на первом этаже в обычной девятиэтажке на Оболони. Но эта квартира под арест не попала. Соседи говорят, что там постоянно кто-то живет, и предполагают, что это квартиранты.

По стечению обстоятельств – именно в этом же доме, но в соседнем подъезде жил судья Владислав Девятко – тот, что в 2019 году провозглашал приговор Виктору Януковичу.

Остальная жилая недвижимость с 2015-го до 2021 года была под арестом. При этом салон красоты работал, но только по предварительной записи и с постоянными клиентами. А в лагере в Циблях продолжали отдыхать дети. Это заведение даже попадало в новостные ленты из-за массового отравления детей и гибели девочки-гимнастки.

В марте 2021 года судья высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко сняла арест из Дома в Новых Петровцах и Базы отдыха в Цыблях. В решении суда отмечено: следствие не установило факт проживания одной семьей и обретения права собственности на имущество во время совместного проживания.

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Следовательно, решение высшего антикоррупционного суда о снятии ареста. Только оно вступает в силу – владельцем дома в Новых Петровцах становится Татьяна Кобылинская. ТСН удалось выяснить: она – супруга Анатолия Кобылинского, бывшего вышгородского депутата от Партии Регионов. А еще – владельца и руководителя частной охранной фирмы "Гроссер". До побега Януковича именно эта фирма охраняла "Межигорье".

Именно Кобылинский пять лет назад в качестве свидетеля со стороны защиты давал показания в Оболонском суде – оправдывал действия Януковича и во всем обвинял майдановцев. По его словам, он был последним из людей беглого президента, кто покидал резиденцию Межигорья.

А что с лагерем отдыха в Циблях? После постановления суда он также сменил владельцев: теперь он принадлежит не Полежай-Садиковой, а благотворительному фонду "Звезда на ладонях" и физлицу Анне Клименко. По документам он работает, платит налоги. Директор – Елена Гилиней.

Однако в санатории ответили журналистам, что Елена уже полтора года у них не работает. Кому принадлежит санаторий, работники отвечать отказались.

База находится под стражей. Только у ворот мы насчитали четырех охранников. Мужчина в черной кофте и джинсах сообщил журналистам, что директор якобы не работает уже полтора года.

Этот человек работал здесь шесть лет. Именно он общался с журналистами, когда отравились дети, и тоже говорил, что директора нет.

Обращаем внимание на шевроны в форме охраны. Они стилизованы под шевроны службы тыла ВСУ.

На них название – "Бриар". По данным сайта "Ю-конторол", подобная компания зарегистрирована в Киеве. Ее владелец и директор – Анатолий Кобылинский. Тот же охранник Януковича, жена которого приобрела дом Полежай в Новых Петровцах.

Что касается новых владельцев лагеря, оказывается, Анна Клименко умерла еще более 2 лет назад и ее родственники ничего не знают о наследстве в виде части детского лагеря.

А по месту регистрации благотворительного фонда – мебельная фабрика.

Пытаемся найти руководство благотворительного фонда. По документам – основательница, бенефициарка и руководительница Наталья Шевченко.

Согласно данным базы недвижимого имущества, живет она в многоэтажке на окраине Киева. И консьержка подтверждает, что часто ее видит, но не верит в ее состояние.

Ищем и господина Кобылинского. Согласно реестрам, у него много жилой недвижимости. Его охранная фирма "Бриар" зарегистрирована в одном из самых дорогих офисных центров Киева. Но там вместо нее – адвокатская фирма.

Связаться с Анатолием Кобылинским удается только по телефону. И вопрос, почему его жена стала владелицей имения любовницы Януковича возле Межигорья, ему не нравятся.

"Я не знаю. Вы же не знаете, где я живу, с кем я живу, как я живу. Приобрела значит молодец. Дом любовницы Януковича? Ну я откуда знаю, может она с ней дружит", — ответил Кобылинский.

По аналогичному сценарию распродавали имущество как Януковичей, так и его беглых соратников. Дом Азарова, расположенный возле Ботанического сада на Печерске, был арестован в 2014-м году, но, несмотря на это, в 2015-м его продали. Сейчас в нем живут люди.

Бывшее имение Азарова

Дом Александра Януковича на оболонских Липках, также проданный еще в 2015 году Артуру Ростомяну. Отец этого мужчины фигурировал среди основателей охотничьего клуба Януковича. Сегодня здание сдается в аренду американским аудиторам "Кроуви".

Бывшее имение Александра Януковича

И только скандальная резиденция Межгорья национализирована в пользу государства. Охотничьи угодья в Сухолучье в феврале 2022 сожгли россияне. То, что осталось, тоже передано в государственную собственность.

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Он сбежал, а имущество – до сих пор его?! За имением любовницы Януковича Полежай присматривают "свои люди"