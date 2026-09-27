Кому стоит выехать на зиму из городов: премьер назвал конкретную категорию

Массовый выезд из городов является крайностью, но маломобильным стоит позаботиться о жилье на зиму — Корецкий / © ТСН

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Массовый выезд украинцев из городов накануне зимы 2026-2027 является крайней мерой, однако семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью следует заранее позаботиться об альтернативном жилье на период возможных блэк-аутов.

Об этом в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур посоветовал премьер-министр Украины Сергей Корецкий, оценивая готовность страны к очередному отопительному сезону.

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Стоит ли выезжать из городов и что делать маломобильным

На вопрос, нужно ли людям готовиться к выезду из городов на пороге зимы 2026-2027, Корецкий откровенно ответил, «всегда выходит из худшего сценария».

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«Уезжать — это какая-то крайность. Но, например, есть люди маломобильные или с инвалидностью. Почему не позаботиться именно этих людей, их родственникам или социальным службам города, столицы, в частности. Я об этом с мэром (Киева — Ред.)разговаривал. Их есть четкое количество. Ну можно ведь это сделать раньше, между зимой? Будет результат. Работают с этими людьми с особыми потребностями, маломобильные, с инвалидностью, и уже определенные места, где можно… Если человек живет, например, на 16-м этаже, и, например, будут отключения света. Для чего потом, в этот момент, когда атаки, разрушения, есть потребность ГСЧС, специалистов уделять внимание ликвидации последствий, и мы будем именно в тот момент заниматься людьми, нуждающимися в дополнительном внимании. Почему этого не сделать сегодня? Поэтому делаем», — говорит премьер.

Именно таким категориям людей он рекомендует найти на зимний период альтернативное место пребывания.

Подготовка к зиме

Корецкий заверил, что план устойчивости выполняется. По его словам, в этом году построено больше генерирующих мощностей. Зарезервировано большее количество критических элементов и критических объектов дополнительным резервным питанием.

«Защитить все невозможно. От баллистики вообще сложно. Но выводы из прошлой зимы, уроки из прошлой зимы дают о себе знать, и мы существенно качественнее готовимся к этой зиме», — заверил он.

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В то же время глава правительства подчеркнул, что угрозы остаются высокими, поскольку оккупанты изменили и усовершенствовали свою тактику.

«Легко не будет точно, но у нас нет другого сценария, у нас нет иного варианта. Поэтому мы действительно многое делаем для того, чтобы подготовиться, лучше подготовиться, чем прошлой зимой, но исходя из вызовов и последствий, а так, а они точно будут, будем реагировать», — подытожил Корецкий.

Ранее премьер Корецкий ответил, останется ли Украина без Интернета.

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