"Кому-то война, а кому-то бабло": в Киеве разразился скандал из-за строительства в парке Пушкина (фото)

В Киеве разразился очередной строительный скандал. Возмущение у горожан вызвало строительство в парке Пушкина. Огласку делу добавил Геннадий Кривошея, глава Общественного совета при КГГА. По его словам, местные жители пожаловались на работу техники на строительной площадке и ее заезд на территорию парка без разрешения.

"Срочно! Прямо сейчас, в центре Киева начали застраивать парк Пушкина... Краны, бетон, уничтожение зеленых насаждений. Карта благоустройства остановлена. Кому-то война, а кому-то бабло", — написал председатель Общественного совета при КГГА на своей странице в социальных сетях.

Судя по фото, бетонные сваи установили на строительной площадке уже давно. Между ними можно увидеть строительный мусор и опавшие листья.

"Обращение от Общественного совета направлено киевскому городскому голове и в профильную комиссию Киевсовета. Городской голова пообещал, что "беспредела" в парке не будет и держит контроли!", - пишет Геннадий Кривошея.

На площадке размещен паспорт объекта. Там указано, что на проспекте Победы, 40-я ведется реконструкция кафе "Лира" без изменения функционального назначения помещения.

По поводу скандального строительства в парке Пушкина сайт ТСН.ua обратился за комментарием к директору Департамента городского благоустройства КГГА Тимуру Ткаченко.

"В парке Пушкина происходит строительство на основании имеющегося пакета документов. Там есть в аренде земельный участок, который был передан в пользование еще в 2003 году. Застройщик получил градостроительные условия и ограничения, разрешение на строительство, а также разрешение от Минкульта. На основании этого пакета документов и была выдана контрольная карта. Но мы увидели, что застройщик нарушает условия контрольной карты, поэтому приостановили ее действие. На данный момент разбираемся более подробно в документации. Сейчас в парке Пушкина никакие строительные работы не ведутся", — рассказал ТСН Тимур Ткаченко, директор Департамента городского благоустройства КГГА.

Ткаченко отмечает, что на площадке парка проходит реконструкция кафе.

"Раньше там было старое помещение. Нам не известно, что владелец срезал деревья в парке. Они лишь производили реконструкцию своего объекта недвижимости", — добавляет чиновник.

Напомним, в центре Киева неизвестный владелец приступил к строительству на крыше многоэтажного дома по улице Большая Васильковская, 80. За подобные действия нарушители должны нести наказание в суде, ведь кроме нарушения благоустройства ставится под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство.

Куда жаловаться, если сосед нарушает строительные нормы

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