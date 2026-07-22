Кому в Украине не будут повышать зарплаты: система оплаты труда кардинально изменится

Офисным работникам не стоит рассчитывать на повышение зарплат / © УНИАН

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Украинский бизнес окончательно отходит от практики повсеместного повышения заработной платы всем категориям работников. Об этом свидетельствуют данные обновленного исследования кадровых порталов Work.ua и robota.ua, говорится в материале ТСН.ua.

Вместо пересмотра базовых окладов для всего персонала работодатели переходят к точечному стимулированию наиболее ценных сотрудников.

Кому стоит ожидать повышения окладов

Увеличение базовых выплат коснется исключительно трёх категорий работников:

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Ключевых технических специалистов;

Дефицитных «синих воротничков» (квалифицированных рабочих, выполняющих ручной труд);

Менеджеров, которые непосредственно влияют на доход компании.

Средний размер повышения окладов для этих специалистов составит 10–12%.

Между тем работникам офисного или административного секторов не стоит рассчитывать на существенный рост доходов — для них уровень базовых окладов останется прежним.

Переход на гибкую систему премий и показатели KPI

Вместо автоматического повышения фиксированных окладов украинские компании продолжают активно переходить на систему гибких премий и KPI (ключевых показателей эффективности). Отныне размер итогового дохода сотрудника будет напрямую зависеть от достигнутых результатов.

Аналитики приводят характерные примеры новых требований работодателей:

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В отделе продаж: типичным KPI является выполнение установленного плана в процентах или средний размер чека;

В отделе маркетинга: ключевым показателем становится итоговая стоимость привлечения одного клиента.

Подробнее читайте в материале: «Рынок труда Украины-2026»: кому платят больше всего, какие профессии наиболее востребованы, чего ожидать в будущем

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