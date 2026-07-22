- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 1 мин
Кому в Украине не будут повышать зарплаты: система оплаты труда кардинально изменится
Украинский бизнес меняет подходы к выплате зарплат. Повышение на 10–12 % коснется лишь отдельных категорий, а остальных переведут на KPI.
Украинский бизнес окончательно отходит от практики повсеместного повышения заработной платы всем категориям работников. Об этом свидетельствуют данные обновленного исследования кадровых порталов Work.ua и robota.ua, говорится в материале ТСН.ua.
Вместо пересмотра базовых окладов для всего персонала работодатели переходят к точечному стимулированию наиболее ценных сотрудников.
Кому стоит ожидать повышения окладов
Увеличение базовых выплат коснется исключительно трёх категорий работников:
Ключевых технических специалистов;
Дефицитных «синих воротничков» (квалифицированных рабочих, выполняющих ручной труд);
Менеджеров, которые непосредственно влияют на доход компании.
Средний размер повышения окладов для этих специалистов составит 10–12%.
Между тем работникам офисного или административного секторов не стоит рассчитывать на существенный рост доходов — для них уровень базовых окладов останется прежним.
Переход на гибкую систему премий и показатели KPI
Вместо автоматического повышения фиксированных окладов украинские компании продолжают активно переходить на систему гибких премий и KPI (ключевых показателей эффективности). Отныне размер итогового дохода сотрудника будет напрямую зависеть от достигнутых результатов.
Аналитики приводят характерные примеры новых требований работодателей:
В отделе продаж: типичным KPI является выполнение установленного плана в процентах или средний размер чека;
В отделе маркетинга: ключевым показателем становится итоговая стоимость привлечения одного клиента.
Подробнее читайте в материале: «Рынок труда Украины-2026»: кому платят больше всего, какие профессии наиболее востребованы, чего ожидать в будущем