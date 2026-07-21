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- Эксклюзив ТСН
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Кому в Украине платят 77 тысяч гривен зарплаты: неожиданный список профессий
По данным Work.ua и robota.ua, явный дефицит кадров сместил высокие зарплаты в реальный сектор.
На украинском рынке труда произошло заметное смещение акцентов. Если раньше «креативный сектор» (маркетинг, PR, дизайн) отличался высокими доходами и большим количеством предложений, то сейчас там наблюдается значительный профицит кадров и сокращение количества вакансий. По данным кадровых порталов Work.ua и robota.ua, основной финансовый фокус работодателей сместился на реальный сектор и обеспечение базовой жизнедеятельности страны, говорится в материале ТСН.ua.
Сегодня работодатели вынуждены вести жесткую конкурентную борьбу именно за «синих воротничков» — людей, которые работают руками, предлагая им высокие оклады.
Рейтинг доходов по отраслям и профессиям
|
Отрасль
|
Средняя зарплата
|
Зарплата узкопрофильных специалистов / топ должности
|
Ключевые востребованные профессии
|
ІТ-сектор
|
77 000 грн
|
Доходы зависят от квалификации
|
Разработчики, инженеры, ІТ-специалисты
|
Строительство
|
35 000 грн
|
55 000 — 65 000 грн
|
Каменщики, фасадчики, облицовщики
|
Транспорт и автобизнес
|
34 000 грн
|
от 45 000 грн
|
Водители международных/внутренних рейсов, автослесари, экскаваторщики, крановщики
|
Производство и рабочие специальности
|
33 000 грн
|
от 25 000 грн (для подсобных рабочих)
|
Электрики, сварщики, монтажники, комплектовщики
Детализация по секторам
ІТ-отрасль. Остается бесспорным лидером по уровню доходов в Украине. Средний заработок специалиста здесь составляет 77 тыс. грн в месяц.
Строительство. Отрасль испытывает острый дефицит мастеров. Если средняя планка по отрасли держится на уровне 35 тыс. грн, то квалифицированные каменщики, фасадчики и облицовщики сегодня могут рассчитывать на 55–65 тыс. грн.
Транспорт и автобизнес. Средний оклад водителей международных и внутренних рейсов, автослесарей и машинистов спецтехники (экскаваторщиков, крановщиков) составляет 34 тыс. грн. При этом узкие специалисты получают от 45 тыс. грн.
Производство и рабочие специальности. Квалифицированные электрики, сварщики и монтажники в среднем зарабатывают 33 тыс. грн. Даже оклады комплектовщиков и подсобных рабочих на производствах сейчас начинаются от 25 тыс. грн.
Подробнее читайте в материале: «Рынок труда Украины-2026»: кому платят больше всего, какие профессии наиболее востребованы, чего ожидать в будущем