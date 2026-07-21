Кому в Украине платят 77 тысяч гривен зарплаты: неожиданный список профессий

Работа в Украине

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На украинском рынке труда произошло заметное смещение акцентов. Если раньше «креативный сектор» (маркетинг, PR, дизайн) отличался высокими доходами и большим количеством предложений, то сейчас там наблюдается значительный профицит кадров и сокращение количества вакансий. По данным кадровых порталов Work.ua и robota.ua, основной финансовый фокус работодателей сместился на реальный сектор и обеспечение базовой жизнедеятельности страны, говорится в материале ТСН.ua.

Сегодня работодатели вынуждены вести жесткую конкурентную борьбу именно за «синих воротничков» — людей, которые работают руками, предлагая им высокие оклады.

Рейтинг доходов по отраслям и профессиям

Отрасль Средняя зарплата Зарплата узкопрофильных специалистов / топ должности Ключевые востребованные профессии ІТ-сектор 77 000 грн Доходы зависят от квалификации Разработчики, инженеры, ІТ-специалисты Строительство 35 000 грн 55 000 — 65 000 грн Каменщики, фасадчики, облицовщики Транспорт и автобизнес 34 000 грн от 45 000 грн Водители международных/внутренних рейсов, автослесари, экскаваторщики, крановщики Производство и рабочие специальности 33 000 грн от 25 000 грн (для подсобных рабочих) Электрики, сварщики, монтажники, комплектовщики

Детализация по секторам

ІТ-отрасль. Остается бесспорным лидером по уровню доходов в Украине. Средний заработок специалиста здесь составляет 77 тыс. грн в месяц.

Строительство. Отрасль испытывает острый дефицит мастеров. Если средняя планка по отрасли держится на уровне 35 тыс. грн , то квалифицированные каменщики, фасадчики и облицовщики сегодня могут рассчитывать на 55–65 тыс. грн .

Транспорт и автобизнес. Средний оклад водителей международных и внутренних рейсов, автослесарей и машинистов спецтехники (экскаваторщиков, крановщиков) составляет 34 тыс. грн . При этом узкие специалисты получают от 45 тыс. грн .

Производство и рабочие специальности. Квалифицированные электрики, сварщики и монтажники в среднем зарабатывают 33 тыс. грн. Даже оклады комплектовщиков и подсобных рабочих на производствах сейчас начинаются от 25 тыс. грн.

Подробнее читайте в материале: «Рынок труда Украины-2026»: кому платят больше всего, какие профессии наиболее востребованы, чего ожидать в будущем

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