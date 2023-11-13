Кому выгодно блокирование границы в Польше и какие шансы на вступление Украины в ЕС: объяснение

На польско-украинской границе проходит акция протеста и блокирование движения грузовиков. Это может быть связано с ультраправой политической партией "Конфедерация".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Орляка.

Блокировка границы: что известно об участниках протеста

Президент Зеленский накануне поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Польши. Многие ожидали, что последние события рассорить украинцев и поляков.

В частности речь идет о барьерах для украинского зерна в Польше, теории заговора относительно ставки Киева на смену власти в Варшаве и вот новая транспортная блокада на границе.

Профильные украинские чиновники, совместно с польскими, планируют прямо на границе устроить встречу - в том числе с участниками блокады, чтобы ее наконец закончить. Сдвиги вроде бы уже есть, ведь эта блокада официальной Варшаве так же не нужна, как и Киеву. Бизнесы говорят, что убытки с обеих сторон границы уже очевидны даже после первой недели.

Украинско-польская граница

Однако поляки возмущены конкуренцией со стороны Украины. Как исследовали польские журналисты: ни отраслевые профсоюзы, ни большинство транспортных компаний, ни правительство не поддерживают бастующих. Расшатывают границу лишь несколько компаний, входящих в одну довольно свежую организацию "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта".

Главным лицом этой акции является Рафал Меклер. Он владелец логистической компании Rafał Mekler TRANSPORT, что несмотря на войну и дальше возит грузы в Беларусь и Россию. Он - руководитель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация". Она известна тем, что выступает за сотрудничество с Россией, признает российским Крым, а ее лидер называет "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами". Они мечтают о развале ЕС и против сближения Польши и США

В Польше же сейчас все заняты созданием коалиционного правительства и забастовка добавляет "Конфедерации" политического веса. Впрочем, первое заседание новоизбранного сейма состоится уже завтра. Так что завтра и сама блокада может стать ненужной.

Паралич границы организовали за день до решения Европейской комиссии рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. После этого эта политическая сила выпустила заявление: "Конфедерация" призывает польское правительство, из какой бы партии оно ни было сформировано, заблокировать "абсурдную идею принятия Украины в Европейский Союз".

Вступление Украины в ЕС: что дальше

Но историческое решение от Европы Киев получил. Далее все 27 стран ЕС должны согласовать вступление Украины. Но тут же венгерский премьер Виктор Орбан заявил: "Украина так же далеко до членства в ЕС, как Мако к Иерусалиму. Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии".

Что известно о будущем членстве Украины в ЕС / Фото: ТСН.ua

Долгое время основанием для этой позиции Будапешт называл языковой закон. Но как только Киев заявил, что готов к решению проблемы. Главный дипломат Сийярто начал искать новые и нашел проблему в том, что проведение выборов во время войны невозможны.



По данным агентства Reuters, члены ЕС придумали лазейку, чтобы выделить Украине 50 миллиардов евро помощи. Даже если Венгрия пожелает на это наложить вето. Это может произойти уже в середине декабря на саммите ЕС, и он очень важен для Украины. Ибо только после того, как на декабрьском саммите за эту рекомендацию Еврокомиссии проголосует Европейский совет – можно будет считать, что бюрократическая машина уехала в правильном направлении.

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Напомним, у Зеленского рассказали, когда начнется процесс переговоров о вступлении в ЕС.

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