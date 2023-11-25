"Кончится все в один день": боец "Азова" сделал прогноз о конце войны

Боец "Азова" Святослав Сирый, боевой путь которого начался на Майдане Незалежности, считает, что война непременно должна закончиться выходом на границы 1991 года. Иначе покоя от северо-восточного соседа не будет.

Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом ТСН Наталией Нагорной.

"Кончится все, как началось, вот в один день. Мы просто встанем и кто-то умрет, или там что-нибудь случится, что мы сможем через день или неделю решить все свои вопросы”, — предположил украинский военный.

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Он отметил, что существует мнение, что будет продолжаться война долго и она будет непростой для всех, но считает, что ее концом будет возвращение всех оккупированных РФ украинских территорий. При этом, по его словам, врага нужно "и дипломатично, и экономически загнать в собачью будку".

“Потому что если мы этого не сделаем, если мы не доведем это дело до конца, то они наберутся силы, найдут здесь вновь "русскоязычных" или "русскокультуристов", к которым можно заходить, и они будут заходить еще раз. И мы в любом случае в результате будем все равно терять больше", — подчеркнул он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "От Майдана до войны: боец "Азова" Святослав Серый откровенно о готовности к 24 февраля и плен"

Напомним, ранее о своем видении ориентировочного срока окончания войны в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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