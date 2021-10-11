Концлагерь домашних животных: зоозащитники шокированы условиями на фермах Львовского ветеринарного университета

Животных содержат без пищи и воды и по щиколотку в грязи.

Зоозащитники заявляют о жестком отношении к животным на фермах Львовского ветеринарного университета. Шокирующие фотографии им анонимно прислали студенты — и защитники ужаснулись. Съемочная группа ТСН отправилась на университетскую ферму, чтобы воочию посмотреть, что же там происходит.

О том, что увидели журналисты, говорится 11 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Видео, на котором видно, в каких ужасных условиях находятся животные, сняли студенты Львовского ветеринарного университета во время практики еще весной. Будущих ветеринаров направили сюда, чтобы они учились вакцинировать и лечить животных.

Шокирующие кадры голодного скота обнародовали только сейчас, потому что боялись, что преподаватели вычислят группу и отомстят во время сессии. Во время съемок они и теперь просили не показывать их лица и изменить голоса.

"Ужасные условия, свиньи не могли становиться на задние конечности, потому что были очень обессилены. Работники рассказывали, что их даже нечем кормить ", — рассказывал один из практикантов.

Другой студент дополняет, что от нечистот на ферме был едкий запах, навоза на полу было по щиколотку.

Отснятое видео студенты передали зоозащитнице Андриане Байло, которая и рассказала о проблеме широкой общественности. "[Животные] — в собственных фекалиях, без постоянного доступа к воде. Это прямое нарушение приказа об условиях содержания сельскохозяйственных животных ", — заявила она.

Сначала мы побывали на свиноферме, принадлежащей университету. Помещение было закрытым, но через окно получилось снять несколько кадров. Первое, что бросается в глаза — страшная грязь. Завершить съемку не позволил директор фермы Роман Галимай, закрыв камеру рукой.

"Все сделано, все убрано", — уверял он, но отказался открывать помещение, где содержат животных. По его словам, животные упитанные и имеют воду.

На ферме вуза, где держат телят, двери тоже на замке. Через щель видно, что телята грязные. Есть ли вода — не видно. С этим видео едем в администрации университета.

Первый проректор Львовского университета ветеринарной модицины Игорь Турко уверяет, что после скандала создали специальную комиссию, которая проверяет условия содержания телят и свиней. Сколько денег тратят на уборку за животными и еду — не рассказывает. Говорит лишь, что фермы содержатся исключительно за деньги от продажи молока или мяса после забоя.

Он также уверяет, что упитанность животных нормальная.

Между тем зоозащитники обратились с жалобами в Госпродпотребслужбу и полиции. Требуют открыть производство относительно жестокого содержания животных. Студентов на практику ни в одну из трех университетских ферм больше не приглашают.

Новости Украины: на фермах Львовского ветеринарного университета жестоко относятся к животным

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